Surse judiciare au precizat că este vorba despre un antrenor de box, care ar fi abuzat o elevă de la clubul unde acesta antrena, încă de când fata avea 14 ani, scrie Agerpres.

Poliţiştii Capitalei - Serviciul Agresiuni Sexuale, sub coordonarea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, au pus în aplicare marţi un mandat de percheziţie domiciliară într-un dosar ce vizează infracţiunile de viol asupra unui minor, agresiune sexuală şi lovire sau alte violenţe, toate în formă continuată.

Sesizarea iniţială a fost făcută pe 17 mai, prin apel 112, când Secţia 19 Poliţie a fost informată că o minoră de 17 ani ar fi fost victima unor abuzuri repetate, comise de un bărbat de 49 de ani, pe parcursul mai multor ani.

Poliţiştii au emis pe numele bărbatului un ordin de protecţie provizoriu, care includea obligativitatea montării unui dispozitiv electronic de supraveghere. Acesta ar fi refuzat însă punerea în aplicare a măsurii.

„Faţă de bărbatul în cauză a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie provizoriu", precizează Poliţia.

Faptele de viol sunt cercetate de Serviciul Agresiuni Sexuale, iar în urma investigaţiilor efectuate s-a stabilit că, în perioada septembrie 2023 - aprilie 2026, bărbatul, în prezent în vârstă de 49 de ani, antrenor sportiv, profitând de imposibilitatea unei minore de a-şi exprima voinţa, ar fi întreţinut de mai multe ori, raporturi sexuale cu aceasta, prin constrângere, în incinta unei săli de antrenament din Sectorul 5, precum şi la alte adrese.

Totodată, în perioada septembrie 2023 - aprilie 2026, bărbatul ar fi lovit-o pe minoră, în mod repetat.

În vederea administrării materialului probator, marţi a fost pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară, bărbatul fiind condus la audieri, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

Cercetările sunt continuate de către Secţia 19 Poliţie, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie provizoriu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

„Cu privire la săvârşirea infracţiunilor de viol săvârşit asupra unui minor, în formă continuată, agresiune sexuală asupra unui minor, în formă continuată şi lovire sau alte violenţe, în formă continuată, cercetările sunt continuate de către Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5", precizează Poliţia.