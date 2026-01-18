Un agent de poliţie de la Serviciul de Permise Auto Braşov a fost condamnat definitiv pentru luare de mită

18-01-2026
politist
Un agent de poliţie de la Serviciul de Permise şi Înmatriculări Auto Braşov a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Braşov la trei ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită, a informat Direcţia Generală Anticorupţie (DGA).

Mihaela Ivăncică

Potrivit sursei citate, poliţistul a cerut bani ca să urgenteze reprogramarea unei candidate la proba practică a examenului auto pentru obţinerea permisului de conducere şi să o ajute să-l promoveze.

Curtea de Apel Braşov a admis apelul formulat de către procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov împotriva sentinţei penale pronunţate de Tribunalul Braşov şi l-a condamnat pe un agent de poliţie din cadrul Serviciului Public Comunitar Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Braşov la o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, a informat DGA.

Potrivit sursei citate, hotărârea instanţei braşovene este definitivă.

Cercetările au fost desfăşurate de ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Covasna, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov.

Anchetatorii au stabilit, în baza probelor, că agentul şef principal de poliţie în cadrul Serviciului Public Comunitar Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Braşov a pretins, în perioada august – septembrie 2022, 5.000 de lei, prin intermediul altui inculpat, pentru a efectua reprogramarea cu celeritate a unei candidate, în vederea susţinerii probei practice a examenului auto şi pentru a sprijini promovarea frauduloasă a acesteia, cu scopul de a obţine permisul de conducere pentru categoria „B”.

