Un adolescent de 15 ani, rănit grav după ce a căzut de la o înălţime de cinci metri. A suferit un traumatism de coloană

Stiri actuale
05-10-2025 | 14:10
SMURD
Shutterstock

Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost rănit, duminică, în judeţul Bistriţa-Năsăud, după ce a căzut de la o înălţime de aproximativ cinci metri. În urma impactului, el a suferit un traumatism de coloană şi a fost dus la spital.

 

autor
Lorena Mihăilă

„În urmă cu puţin timp echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD a intervenit în localitatea Unirea, unde un copil în vârstă de aproximativ 15 ani a căzut de la înălţime, aproximativ patru, cinci metri”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud.

Copilul a fost găsit conştient, cooperant. El are un traumatism de coloană.

El a fost stabilizat şi transportat la UPU Bistriţa pentru investigaţii medicale suplimentare.
 

Munca de acasă nu mai e dorită nici de angajatori, nici de angajați, la cinci ani de la pandemie. Sistemul practicat acum

Sursa: News.ro

Etichete: spital, adolescent, bistrita, ranit,

Dată publicare: 05-10-2025 14:10

Articol recomandat de sport.ro
Reacția turcilor după ”bijuteria” reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat
Reacția turcilor după ”bijuteria” reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat
Citește și...
Cum să dormi pentru a nu te mai trezi dimineața cu dureri de gât și de spate - sfatul specialistului
Stiri actuale
Cum să dormi pentru a nu te mai trezi dimineața cu dureri de gât și de spate - sfatul specialistului

Mulți dintre noi ne trezim dimineața cu dureri de spate, gât sau umeri, care ne pot afecta întreaga zi.

Reacții și negocieri după rezultatul alegerilor parlamentare din Cehia, Viitorul guvern depinde de Andrej Babis
Stiri actuale
Reacții și negocieri după rezultatul alegerilor parlamentare din Cehia, Viitorul guvern depinde de Andrej Babis

Petr Pavel, președintele Cehiei, a început consultările duminică, întâlnindu-se mai întâi cu Andrej Babiš (ANO), liderul partidului „Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți”, formațiunea care a câștigat alegerile din Cehia.

Motocicliste din toată țara au pornit într-o paradă roz pentru a sprijini lupta împotriva cancerului de sân
Stiri actuale
Motocicliste din toată țara au pornit într-o paradă roz pentru a sprijini lupta împotriva cancerului de sân

În luna dedicată luptei împotriva Cancerului de Sân, mai multe motocicliste au organizat un eveniment inedit la Cluj-Napoca. Au pornit pe străzile orașului într-o paradă roz pe două roți. Mesajul lor a fost unul de speranță.

Recomandări
Nicușor Dan își schimbă echipa. Ludovic Orban și Marius Lazurca vor fi numiți consilieri prezidențiali - surse politice
Stiri Politice
Nicușor Dan își schimbă echipa. Ludovic Orban și Marius Lazurca vor fi numiți consilieri prezidențiali - surse politice

Nicușor Dan ar urma să facă o serie de numiri la vârful Administrației Prezidențiale. O parte din noii consilieri ar urma să-și înceapă activitatea din octombrie, iar alții din noiembrie.

Polonia în alertă. Varșovia a mobilizat avioane pentru a-și proteja spațiul aerian după un atac rusesc în Zaporojie
Stiri externe
Polonia în alertă. Varșovia a mobilizat avioane pentru a-și proteja spațiul aerian după un atac rusesc în Zaporojie

Autorităţile ucrainene au raportat, duminică, moartea unei persoane într-un atac rusesc la Zaporijjie, în timp ce Polonia a mobilizat avioane şi sisteme terestre pentru a-şi proteja spaţiul aerian, relatează AFP.

Vreme rece și instabilă în următoarele zile. Vânt puternic și ploi în toată țara. Prognoza meteo pentru București
Vremea
Vreme rece și instabilă în următoarele zile. Vânt puternic și ploi în toată țara. Prognoza meteo pentru București

Meteorologii anunţă că începând de duminică seară şi până joi dimineaţă, în toată ţara, vremea va fi rece, va fi vânt şi va ploua, iar la altitudini mari va ninge viscolit.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 5 Octombrie 2025

02:01:46

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 20

22:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 5

23:11

Alt Text!
Superspeed
S9E21

21:01

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28