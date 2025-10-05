Un adolescent de 15 ani, rănit grav după ce a căzut de la o înălţime de cinci metri. A suferit un traumatism de coloană

Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost rănit, duminică, în judeţul Bistriţa-Năsăud, după ce a căzut de la o înălţime de aproximativ cinci metri. În urma impactului, el a suferit un traumatism de coloană şi a fost dus la spital.

„În urmă cu puţin timp echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD a intervenit în localitatea Unirea, unde un copil în vârstă de aproximativ 15 ani a căzut de la înălţime, aproximativ patru, cinci metri”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud.

Copilul a fost găsit conştient, cooperant. El are un traumatism de coloană.

El a fost stabilizat şi transportat la UPU Bistriţa pentru investigaţii medicale suplimentare.



