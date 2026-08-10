Corespondent PROTV: „Grupul de tineri a mers să coacă porumb pe malul unui pârâu. Dar, la un moment, ca să se distreze, unul dintre băieți ar fi tăiat cauciucurile bicicletei cu care venise adolescentul de 15 ani. Supărat, copilul i-a cerut socoteală, dar, conform anchetatorilor, a fost atacat și înjunghiat în piept de unul dintre tineri. Apoi, celălalt băiat a sărit la bătaie și l-a lovit cu pumnii. După scandalul violent, cei doi au fugit. Rănit, adolescentul a cerut ajutorul părinților care l-au dus la spital - mai întâi la Vălenii de Munte și apoi o ambulanță l-a transportat la spitalul de pediatrie din Ploiești, unde adolescentul a rămas internat. A fost anunțată și poliția care i-a găsit în scurt timp și pe cei doi suspecți, unul de 18 ani, celălalt de 20. Amândoi au fost reținuți, pentru loviri și alte violențe. Ulterior, magistrații au decis să-i cerceteze sub control judiciar.”