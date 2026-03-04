Ea a fost dusă la instanță sub escortă, pentru ca este arestată preventiv într-un alt dosar, pentru complicitate la omor.

Avocatul a doi dintre inculpați, Laurențiu Ghiță și Cristian Minae, încearcă să răstoarne situația în favoarea clienților săi. El încearcă să sădească îndoiala în legătură cu ce s-a întâmplat în casă după plecarea tâlharilor. Aceștia l-ar fi lăsat pe Adrian Kreiner legat, dar în viață. Iubita omului de afaceri, Adriana Viliginschi, a fost trezită din somn de atac și a sunat la 112, apoi a coborât în living, înarmată cu un cuțit pe care-l ținea în noptieră. La sosirea poliției, femeia încă avea cuțitul în mână, dar nu-l folosise pentru a tăia șnurul cu care era legată victima.

În fața judecătorilor Tribunalului Alba, a declarat că l-a văzut pe iubitul ei murind și l-a privit în ochi, însă polițiștii l-au găsit cu capul acoperit de un covoraș de baie. Femeia a spus că nu i-a acordat prim ajutor lui Kreiner, pentru că nu știe să o facă. Apărătorul atacatorilor susține ca aceste mărturii ar trebui să dea de gândit, mai ales acum, după ce există bănuiala că Viliginschi ar fi dat sfaturi într-un alt caz de omor, prin asfixiere.

Pe de altă parte, este pentru prima dată când va fi audiat Cosmin Zuleam, cel care avea informații din casa lui Kreiner și care a plănuit lovitura. El a fost prins și adus în țară abia în luna ianuarie.