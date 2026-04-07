Întreg zăcământul va asigura aproximativ 4% din producția totală națională de gaze naturale pentru iarna 2026-2027, a anunțat Ministerul Economiei, potrivit Agerpres.

Zăcământul Caragele, situat în județele Buzău și Brăila, este operat de Romgaz și reprezintă unul dintre cele mai mari zăcăminte onshore din țară. Exploatarea comercială a început în 2009, iar în zona de mare adâncime („Caragele Deep", peste 4.000 m) acumulările descoperite în 2015-2016 au intrat în producție treptat: sonda 77 Rosetti în 2019, 55 Damianca la finalul lui 2024, iar 78 ST Rosetti în 2025.

Sonda 76 Rosetti, care a depășit recordul de adâncime al companiei, se alătură sondei 54 Damianca – aflată în teste de producție, și viitoarei 56 Damianca, ce va începe forajul în trimestrul II 2026. Romgaz își propune săparea a 10 sonde de mare adâncime necondiționate și cel puțin 3 foraje condiționate de rezultate.

Pentru 2026 sunt prevăzute investiții de 250 milioane lei și extinderea infrastructurii cu două grupuri tehnologice noi, o stație de transport și tratare de 1 milion mc/zi și o unitate de separare a hidrocarburilor lichide la Stația de Uscare Galbenu, cu punere în funcțiune în trimestrul II 2027. Faza de explorare a fost extinsă până pe 9 octombrie 2027.