Anchetatorii au fost însoțiți de fosta lui parteneră, reținută pentru complicitate la omor calificat într-un dosar în care este suspectată că ar fi oferit sfaturi unei cliente cum să-și omoare mama și să nu fie prinsă.

În vilă, iubita lui Kreiner avea și cabinet de psihologie, iar anchetatorii au căutat documente care nu au fost găsite la percheziția inițială. Partenera lui Kreiner a luat parte la verificări în baza unei proceduri standard și nu a unei eventuale reconstituiri, spun procurorii. După cercetări, anchetatorii au dispus sigilarea locuinței.

În cazul uciderii lui Kreiner este așteptată judecarea apelului din 4 martie, cerut de cei 3 suspecți condamnați de prima instanță. La ședință a cerut să fie prezentă și partenera lui Adrian Kreiner.