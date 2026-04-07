La stațiile principale din Capitală, dar și din marile orașe din România, situația arată astfel:

→Petrom – motorina standard: 9,93 lei/litru, motorina premium: 10,7 lei/litru;

→Lukoil – motorina standard: 10,38 lei/litru, motorina premium: 10,74 lei/litru (prețul nu a scăzut după reducerea accizei);

→MOL – motorina standard: 10,03 lei/litru, motorina premium: 10,89 lei/litru;

→Rompetrol – motorina standard: 10,28 lei/litru, motorina premium: 11,09 lei/litru.

Șoferii pot găsi astăzi cea mai ieftină motorină standard la stațiile Petrom, iar cea mai scumpă la stațiile Lukoil, conform Monitorului Prețurilor.

Prețurile benzinei în București

Prețul benzinei standard variază astăzi între 9,12 lei/litru și 9,23 lei/litru, cel mai mic preț fiind înregistrat la stațiile Rompetrol. Benzina premium se vinde între 9,6 și 9,90 lei/litru, cea mai ieftină fiind tot la Rompetrol.

Guvernul a decis vineri reducerea accizei la motorina standard cu 30 de bani. Cu tot cu TVA, vorbim de o scădere a prețului final, la pompă, cu 36 de bani pe litru.

Oficialii dau asigurări că nu există riscul unei crize de țiței și combustibili în România. Au fost discuții pe această temă la Cotroceni, cu reprezentanții celor mai mari companii din industria petrolieră. Totuși, temerile rămân, după un atac al ucrainenilor asupra celui mai important port petrolier rusesc de la Marea Neagră.