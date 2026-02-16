De asemenea, Uber va intra pe pieţele din Austria, Danemarca, Finlanda şi Norvegia. Compania se aşteaptă ca această mişcare să genereze venituri suplimentare de un miliard de dolari în următorii trei ani.

"Vedem o cerere puternică din partea comercianţilor şi consumatorilor pentru platforma Uber - şi credem că este timpul să ridicăm ştacheta, să schimbăm lucrurile şi să oferim o valoare mai bună în această categorie", a declarat directorul global de livrări de la Uber, Susan Anderson.

Săptămâna trecută, Uber a achiziţionat divizia de livrări a companiei turce Getir de la acţionarul majoritar Mubadala, un fond din Emiratele Arabe Unite, consolidându-şi astfel prezenţa în Turcia.

Uber activează pe piaţa din România din februarie 2015. România este a doua piaţă ca mărime în regiunea central şi est europeană, după Polonia, şi a cincea din Uniunea Europeană.

În momentul de față, piața livrărilor din România este dominată de serviciile Glovo, Wolt și Bolt Food.