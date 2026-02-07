Accidentul s-a petrecut sâmbătă seară în jurul orei 22:00, la intersecția dintre strada Liviu Rebreanu și bulevardul Nicolae Grigorescu.

Potrivit martorilor, scuterul victimei, un cetățean străin care livra mâncare, ar fi fost izbit de un șofer care ar fi înaintat la semafor pe culoarea galbenă.

Băiat: „A forțat galbenul. Băiatul, venind cu viteză, s-a trezit cu scuterul în față, l-a luat pe bord. Scuterul a trecut pe deasupra, iar băiatul a trecut pe sub mașină.”

Băiat: „Băiatul cu motorul s-a izbit de bordură. Am înțeles că i-a zburat și casca puțin mai încolo.”

În impact a fost implicată și o altă mașină. La fața locului au ajuns salvatorii, care au transportat victima la spital cu răni.

Bărbat: „Este prietenul meu. E la spital.”

Polițiștii au făcut cercetări la fața locului și au deschis o anchetă.