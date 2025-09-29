Turiștii sunt sfătuiți să evite traseele nemarcate și să se echipeze pentru condiții de iarnă. Recomandările salvamontiștilor

29-09-2025 | 17:56
Salvamontiştii braşoveni transmit o serie de recomandări turiştilor care merg la munte în această perioadă, având în vedere precipitaţiile şi scăderea temperaturilor.

autor
Lorena Mihăilă

Astfel, turiştii sunt sfătuiţi să se informeze din timp cu privire la starea vremii, să aleagă trasee marcate şi aibă echipament adecvat sezonului de iarnă.

„Având în vedere temperaturile scăzute şi precipitaţiile din această perioadă, salvatorii montani din cadrul Serviciului Judeţean Salvamont Braşov le recomandă tuturor turiştilor să se informeze din timp cu privire la starea vremii înainte de a porni într-o drumeţie montană. Este esenţial să fie alese exclusiv trasee turistice marcate şi să fie utilizat un echipament adecvat sezonului de iarnă, pentru a reduce riscurile şi a asigura un nivel optim de siguranţă pe parcursul deplasării”, transmite, luni după-amiază, Serviciului judeţean Salvamont Braşov.

Altitudinile mai mari de 1.500 de metri, de evitat

Salvatorii montani le recomandă turiştilor care merg pe traseele situate la altitudini mai mari de 1.500 de metri să nu se aventureze în acele zone dacă nu au o ”pregătire riguroasă, care să includă atât echipamente specifice de protecţie împotriva frigului şi a vântului, cât şi resurse de orientare şi sprijin logistic”.

Turiştii care urcă la altitudini mari sunt sfătuiţi să aibă îmbrăcăminte în straturi, lanternă frontală, mijloace de orientare, alimente uşor de transportat, apă, ceai cald şi dispozitive de comunicaţii cu surse de energie de rezervă.

„Recomandăm verificarea atentă a prognozei meteorologice şi adoptarea unei atitudini prudente în ceea ce priveşte continuarea traseului, în cazul în care condiţiile se deteriorează. Ritmul de mers trebuie adaptat capacităţii fizice proprii, cu pauze regulate pentru refacerea energiei, iar traseul planificat este necesar să fie comunicat în prealabil unui membru al familiei sau unei persoane apropiate, împreună cu ora estimată de întoarcere. Respectarea acestor recomandări contribuie semnificativ la creşterea gradului de siguranţă al turiştilor şi la prevenirea unor situaţii de risc major. Invităm toţi cei care aleg să se bucure de frumuseţea muntelui în această perioadă să adopte o conduită responsabilă şi să manifeste prudenţă sporită pe traseele montane”, este mesajul şefului Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu.

Salvatorii le recomandă celor care urcă pe munte să instaleze aplicaţiile Apel 112 şi Salvamont pe telefonul mobil, acestea putând facilita accesul rapid la ajutor specializat în caz de urgenţă.

Dată publicare: 29-09-2025 17:56

