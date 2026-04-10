Față de alți ani când cu greu se mai găseau locuri libere, marile hoteluri de pe Valea Prahovei încă au camere disponibile pentru sărbătorile Învierii Domnului. Micii proprietari de cabane și vile din județele Prahova și Brașov își așteaptă clienții pe ultima sută de metri, potrivit unui portal cu oferte care indică peste 600 de unități de cazare libere pentru acest weekend, arată news.ro.

Pe grupurile de social media abundă anunțurile de închiriere pentru grupuri de 10-20 de persoane, cu prețuri pornind de la sub 100 de lei de persoană pe noapte. Unele cabane oferă ciubăr, jacuzzi sau piscină încălzită, dar clienții întârzie să apară.

Hotelurile pregătite cu oferte speciale – mâncăruri tradiționale, spectacole live, primire după slujba de Înviere – au încă multe camere libere vineri, prima zi din pachet. Un pachet pentru doi adulți cu trei nopți, mic dejun, mese festive și băuturi depășește 4.000 de lei, dar cererea este slabă.

Hotelierii își justifică prețurile prin costurile mari ale materiei prime și energiei, care fac turismul românesc neatractiv față de concurența din Bulgaria sau Ungaria.