Tunel de acces în spațiile publice, proiectat de antreprenori români. Au contracte în toată lumea

Noile realități au forțat multe companii să se adapteze pentru a supraviețui și să vină cu noi produse care au căutare în acest moment.

De pildă, o firma care se ocupă de organizarea de concerte s-a asociat cu o companie care producea sisteme de securitate și, împreună, au proiectat un tunel de acces în spațiile publice. Celor care îl folosesc li se ia temperatura și sunt dezinfectați. Produsul a fost deja comandat de nemți și ar putea fi folosit înaintea meciurilor din campionatul de fotbal, când publicul va avea acces.

În condițiile în care va trebui să coexistăm cu acest coronavirus și în următoarele luni, ne vom adapta viața unor reguli noi de acces și protecție în spațiile publice.

Accesul în metrou sau la un eveniment sportiv sau cultural de amploare poate fi făcut printr-un astfel de tunel. Senzorii din pereți detectează temperatura, iar la ieșire, persoanele sunt dezinfectate.

Doi antreprenori români s-au gândit la acest sistem. Cei cu febra mare sunt identificați și li se blochează accesul.

Adrian Ionescu: „Am montat camera de termoscanare care îți ia temperature în timp ce intri, tot ea activează sistemul de sprinkere. Am făcut un software proiectat de noi peste povestea asta, iar tehnicianul poate să stea oriunde în lume, și în America, dacă vrea, și poate să monitorizeze sistemul. Câte personae intră, câte personae sunt contaminate, poate să vadă inclusiv ce cantitate de substanțe mai are în bazin. Noi ne-am gândit și la niște turnicheți: dacă are febră, nu se deschide”.

Proiectanții s-au gândit să adapteze containerul și pentru temperaturile ridicate din timpul verii.

Dragoș Banu: „Vom adăuga un modul GPS care va fi conectat în permanență la satelit pentru starea meteo din jurul stației, inclusiv o stație meteo în tunelul de decontaminare, și acela va calibra automat senzorul termic, putem avea temperatură până la 80 de grade”.

Agenția pentru tehnică și tehnologii militare a testat tunelul și a dat un aviz tehnic, iar produsul este acum în faza de patentare la nivel european. Iar cererile nu au întârziat să apară, mai ales că prin pasaj pot trece 3.600 de oameni pe oră și, în funcție de opțiuni, se poate identifica vârsta, sexul, starea de spirit, mai exact gradul de agitație sau chiar eventuale substanțe explozibile.

Dragoș Banu: „Liga germană de fotbal, acolo există un interes foarte mare pentru produsul nostru. De săptămâna viitoare începem producția pentru Germania, Austria, Elveția. Avem un partener în Orientul Mijlociu, care are deja niște comenzi tot pentru liga de fotbal din Emirate, sunt în discuții cu guvernul de la Mecca și companii private foarte mari”.

Producătorii au încercat să contacteze și instituții publice sau companii de stat din România, iar răspunsul a fost clasic: „da, suntem foarte intersați, dar o să va sunăm noi”.

Pentru piața din România, prețul este undeva la 40% mai mic decât cel pentru stărinătate: un pic mai scump decât un Logan sau un Duster.

Firma produce acum în jur de 100 de containere de dezinfectare pe lună și urmează să mai angajeze oameni în cazul în care cererea va crește.