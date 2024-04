Tudor Chirilă îl atacă dur pe ministrul Sănătății: ”Mizerabilul domn Alexandru Rafila” ”nu are igienă morală”

Artistul îl critică dur pe pagina sa de Facebook pe ministrul Rafila care a spus că spitalul Dăruiește Viață că „nu are toate documentele”, deși l-a autorizat.

Într-un mesaj care începe cu titlul ”Mizerabilul domn Alexandru Rafila”, Chirilă spune că ”ministrul sănătății nu are igienă morală”, pentru că, ”deși ar trebui să fie partener al spitalului construit de Daruieste Viata, ministrul alege să devină un vajnic și neobosit adversar al proiectului”.

Reacția muzicianului vine la scurt timp după ce ministrul Rafila a spus într-o emisiune televizată că noul corp construit în curtea Spitalului ”Marie Curie” din Capitală nu este al Fundaţiei ”Dăruieşte Viaţa”, ci al spitalului, dar că fundaţia a adunat banii necesari şi a angajat un constructor.

Potrivit lui Rafila, citat de News.ro, acesta a primit avizul de funcţionare, însă trebuie predate documentele care să demonstreze valoarea construcţiei.

Mesajul complet al lui Tudor Chirilă:

”Mizerabilul domn Alexandru Rafila.

Ar putea să fie titlul unu film, dar nu e. În general, într-un film bun ca să merite să ai numele protagonistului în titlu, se presupune că personajul are o complexitate interioară cu nuanțe și rafinamente psihologice indiferent de ce natură.

Nu e cazul domnului Rafila. El e doar mizerabil și atât. Nu o spun eu, ci afirmațiile sale, gândurile sale, felul rudimentar în care privește viața, dar mai ales pacienții. Ministrul sănătății nu are igienă morală.

Deși ar trebui să fie partener al spitalului construit de Daruieste Viata, ministrul alege să devină un vajnic și neobosit adversar al proiectului și implicit al celor 350 de mii de români care l-au construit alături de alte șapte mii de companii. Și asta doar pentru că a ales să se alăture fie și vremelnic grupului politic mafiot care conduce România de treizeci de ani și care se află într-o situație de conflict cu cetățenii cărora le fură banii de taxe. Adică, domnul Rafila își asumă cu succes retorica diversionistă și manipulatoare desprinsă parcă din anii cincizeci pe care o practică binomul PSD-PNL.

Zice ministrul așa într-o emisiune la televizor: "Spitalul a fost construit de spital şi el trebuie să ştie cât a costat şi trebuie să îi dai documentele. Am trimis echipă la solicitarea spitalului, am trimis o echipă de la minister să îi ajute încât să preia documentele care certifică valoarea construcţiei".

Nu, domnule Rafila, spitalul nu a fost construit de spital, ci de Asociația Dăruiește Viață cu susținerea celor 350 de mii de români care au donat (printre care mă aflu și eu). Spitalul Marie Curie nu este firmă de construcții, ci beneficiarul unei clădiri făcute de noi românii fraieri care plătim taxe ca să ne luați voi la mișto. Ați primit toate documentele cerute de la Dăruiește Viață. Știți bine de tot asta (vedeți în comentarii).

Mai zice ministrul așa: "Eu, de exemplu, acord prezumţia de bună credinţă de la început şi sunt convins că documentele pe care le vor pune doamnele de la «Dăruieşte Viaţă» sunt foarte multe şi aşa mai departe, o să certifice o valoare care corespunde cu siguranţă cu cele declarate anterior.

Echipamentele au fost achiziţionate de «Dăruieşte Viaţă», ele trebuie donate spitalului ca să poată să îşi desfăşoare activitatea acolo. Spitalul este funcţional, dar trebuie rezolvate şi aceste probleme, nu avem ce să facem."

Deci Ministrul Rafila ne sugerează subtil ca tractorul că el pleacă de la prezumția de bună credință de care, evident, are nevoie când suspectează ceva necurat. În mărinimia lui, deși nu e convins că proiectul e curat, e dispus să aibă încredere".

El șeful unui minister și membrul unui partid care a refuzat bani din PNRR ca să facă spitale, el care este șeful unor indivizi precum Cârstoiu și alții care se folosesc de funcții publice ca să trimită pacienți la privat și se află în stare de incompatibilitate, el care patronează un sistem plin de nozocomiale, un sistem în care rezidenții în loc să învețe meserie plimbă hârtiile profesorilor universitari înscăunați pe viață în conducerile secțiilor sau spitalelor, acest domn care e partenerul fie și involuntar al mafiei din sănătate și care nu a reușit și nu va reuși să inițieze nici măcar prima literă din primul paragraf al unui proiect de reformă în sănătate vine să arunce cu rahat în singurul mare proiect de țară pe care l-a avut România în ultimii ani.

Domnu' Rafila, nu mai bine vă duceți la DNA și la ANAF să faceți un denunț? Cred că vă prinde mai bine, economisiți timp.

Mai zice așa domnul Rafila: "pentru că, aşa cum am spus, noi nu lucrăm cu ele, lucrăm direct cu spitalul. Asta este procedura".

Asta o fi procedura, dar asta e și problema pe care refuzați s-o vedeți. Nu lucrați cu ele, lucrați împotriva lor, nu faceți nimic ca să interconectați toate ministerele care ar putea să contribuie la debirocratizarea lanțului de dosare de șină de care e nevoie ca niște copiii bolnavi de cancer să se mute din 1980 în 2024 cât mai repede că spitalul e gata de câteva luni.

Am spus-o de mai multe ori. Spitalul Dăruiește este palma dată în mod repetat politicienilor care nu au vrut și nu au putut să facă nimic pentru sănătatea din țara asta. În strânsă colaborare cu baronii din medicină înscăunați în multe dintre conducerile spitalelor, pe viață. Și cu tăcerea medicilor cărora sistemul public de sănătate în forma actuală le aduce oarecare profit.

Dumneavoastră, domnule Rafila, ați ales partea greșită a societății. Și o luptă care nu vă face cinste. Dar este de înțeles pentru că nici în trei vieți nu veți reuși să realizați măcar o mică parte din ce a făcut Dăruiește Viață împreună cu noi. Ați fi putut pune umărul. Dar vă făceați de râs la partid.

Noi am făcut un SPITAL. Dumneavoastră?”

Ce spune Asociația Dăruiește Viață: ”Am aflat că există încă un pas birocratic, despre care nu auzisem nimic”

Oana Gheorghiu, una dintre reprezentantele Asociației ”Dăruiește Viață”, ONG-ul care construiește un spital cu bani strânși din donațiile și sponsorizările a peste 350.000 de oameni și 7000 de companii, a explicat recent pe Facebook care este situația noului spital:

”Din punctul de vedere al autorizațiilor de funcționare, autorizații pe care le putea obține doar spitalul Marie Curie, toate informațiile pe care le-am avut au fost că nu sunt probleme, că autoritățile dețin toate informațiile și că va fi un proces simplu.

În 3 sau 4 ianuarie, DSP București a vizitat și verificat spitalul și a eliberta un document prin care, am înțeles ulterior, notifică ministerul privind îndeplinirea condițiilor de aprobare a structurii. Abia atunci am aflat că există încă un pas birocratic, despre care nu auzisem nimic până atunci, de aprobare de către MS, a noii structuri de organizare a spitalului Marie Curie.

Am primit, tot în ianuarie, informația că MS dorește detalierea valorii clădirilor (noi am construit în total 3 clădiri: spitalul, stația de epurare și o clădire care include centrala termică, spații de birouri, centru de date etc), a valorii echipamentelor, inclusiv detalierea numelor companiilor de la care am achiziționat echipamentele medicale.” - a scris Oana Gheorghiu pe Facebook.

Ministrul Alexandru Rafila a declarat în emisiunea televizată citată de News.ro că noul spital contruit de Dăruiește Viață ”nu are toate documentele”.

”Spitalul nu are toate documentele. De asta am trimis oameni, ca să îi ajute. Am avut discuţii, sunt doar nişte informaţii deocamdată, nu pot face decât pe baza unor documente contabile. Vreau să fim transparenţi şi să nu existe niciun fel de interpretări. Eu, de exemplu, acord prezumţia de bună credinţă de la început şi sunt convins că documentele pe care le vor pune doamnele de la «Dăruieşte Viaţă» sunt foarte multe şi aşa mai departe, o să certifice o valoare care corespunde cu siguranţă cu cele declarate anterior. Echipamentele au fost achiziţionate de «Dăruieşte Viaţă», ele trebuie donate spitalului ca să poată să îşi desfăşoare activitatea acolo. Spitalul este funcţional, dar trebuie rezolvate şi aceste probleme, nu avem ce să facem. Dânsele trebuie să facă donaţia, nu trebuie să o facem noi. Nu au nevoie de nimic de la noi, trebuie doar să facă donaţia pentru echipamente, cu valorile fiecărui echipament şi documentaţia care stă la baza valorii acestei clădiri încât să şi-o înscrie în Cartea Funciară”, a spus Rafila.

