Trotinetele electrice, cauza a sute de accidente în România. Un bărbat din Iași, în comă după o căzătură violentă

Numărul accidentelor cu trotinetele electrice crește alarmant, deși regulile privind folosirea acestor vehicule sunt tot mai aspre.

Elena Bejinaru,  Iulia Ciuhu

Un bărbat a ajuns în comă la spitalul din Iași, după ce s-a dezechilibrat și a căzut de pe trotinetă. Mergea cu mare viteză, presupun medicii, căci lovitura la cap este extrem de gravă.

Bărbatul de 44 de ani, din comuna Țibănești, a fost găsit inconștient pe stradă. O cameră de supraveghere l-a surprins în trecere, cu câteva secunde înainte de producerea accidentului. Circula cu viteză și s-ar fi dezechilibrat.

Omul a fost transportat la spital, însă șansele sale de supraviețuire sunt minime, spun medicii.

Ovidiu Popa, medic de gardă, UPU SMURD Iași: „Comă, scor de comă Glasgow 5 puncte la momentul evaluării sale. Prognosticul este destul de rezervat."

Potrivit datelor Poliției Române, în primele 6 luni ale anului au avut loc 765 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice.

Este o creștere de 30% față de anul precedent, care se reflectă și în numărul răniților. În județul Neamț, un copil care nu trebuia să se afle pe trotinetă electrică, pentru că nu are vârsta minimă obligatorie de 14 ani, a fost grav rănit într-o intersecție. Iar la Iași, un alt trotinetist nu a acordat prioritate și s-a izbit în plin de o mașină.

În Sinaia, un bărbat care circula cu un asemenea vehicul a fost găsit inconștient pe stradă. Băuse, după cum spun jandarmii, ceea ce este interzis. Iar o trotinetă abandonată pe șine a dus la deraierea unui tramvai aseară, în Capitală, în cartierul Tineretului.

Trotinetiștii trebuie să respecte codul rutier atunci când merg pe carosabil.

Ioana Bîlea, purtătorul de cuvânt IPJ Iași: „Trebuie să folosească pistele special amenajate, iar în lipsa acestora să circule pe partea carosabilă, respectând legislația rutieră”.

Trotinetele electrice pot circula doar pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă este de 50 km/h. Cei care le folosesc sunt obligați să poarte elemente reflectorizante și mijloace de iluminare pe timp de noapte. Casca de protecție este obligatorie.

