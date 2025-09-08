Averse, descărcări electrice şi grindină în zone din judeţele Maramureş, Bihor şi Alba, luni după-amiază

Localităţi din judeţele Bihor, Maramureş şi Alba se vor afla sub incidenţa unor avertizări nowcasting Cod portocaliu de vreme instabilă pe parcursul orei următoare, informează Administraţia Naţională de Meteorologie

Conform prognozei de specialitate, până la ora 16:30, în zona judeţului Maramureş (în: Sighetu Marmaţiei, Rona de Sus, Bocicoiu Mare, Giuleşti, Vadu Izei, Sarasău, Rona de Jos şi Onceşti) se vor semnala averse torenţiale, care vor acumula 20 - 30 litri de apă/mp şi frecvente descărcări electrice. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat, deja, cantităţi de apă de 15 - 25 l/mp.

În acelaşi timp, până la ora 17:00, judeţul Bihor (la: Marghita, Săcueni, Popeşti, Suplacu de Barcău, Tăuteu, Curtuişeni, Balc, Chişlaz, Abram, Sălacea, Tarcea, Abrămuţ, Cherechiu, Buduslău, Boianu Mare şi Viişoara) şi în judeţul Alba (la: Sebeş, Săsciori şi Pianu) vor fi averse cu caracter torenţial (acumulare de apă de 30 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (50 - 60 km/h) şi grindină de mici şi medii dimensiuni. În aceste zone s-au acumulat, în ultima oră, cantităţi de 25 - 30 litri de apă/mp.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

