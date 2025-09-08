Averse, descărcări electrice şi grindină în zone din judeţele Maramureş, Bihor şi Alba, luni după-amiază

Vremea
08-09-2025 | 16:26
oameni pe strada, umbrela, ploaie
Shutterstock

Localităţi din judeţele Bihor, Maramureş şi Alba se vor afla sub incidenţa unor avertizări nowcasting Cod portocaliu de vreme instabilă pe parcursul orei următoare, informează Administraţia Naţională de Meteorologie

autor
Stirileprotv

Conform prognozei de specialitate, până la ora 16:30, în zona judeţului Maramureş (în: Sighetu Marmaţiei, Rona de Sus, Bocicoiu Mare, Giuleşti, Vadu Izei, Sarasău, Rona de Jos şi Onceşti) se vor semnala averse torenţiale, care vor acumula 20 - 30 litri de apă/mp şi frecvente descărcări electrice. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat, deja, cantităţi de apă de 15 - 25 l/mp.

În acelaşi timp, până la ora 17:00, judeţul Bihor (la: Marghita, Săcueni, Popeşti, Suplacu de Barcău, Tăuteu, Curtuişeni, Balc, Chişlaz, Abram, Sălacea, Tarcea, Abrămuţ, Cherechiu, Buduslău, Boianu Mare şi Viişoara) şi în judeţul Alba (la: Sebeş, Săsciori şi Pianu) vor fi averse cu caracter torenţial (acumulare de apă de 30 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (50 - 60 km/h) şi grindină de mici şi medii dimensiuni. În aceste zone s-au acumulat, în ultima oră, cantităţi de 25 - 30 litri de apă/mp.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

Sursa: Agerpres

Etichete: meteo, prognoza,

Dată publicare: 08-09-2025 16:03

Articol recomandat de sport.ro
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Citește și...
Cod galben de ploi și vijelii în trei zone din România. Prognoza pentru București. HARTĂ
Vremea
Cod galben de ploi și vijelii în trei zone din România. Prognoza pentru București. HARTĂ

ANM anunță că luni, până la ora 23:00, în nordul Crișanei, Maramureș, vestul Transilvaniei și local la munte vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale până la 70 km/h și izolat grindină.

Vremea azi, 8 septembrie. Temperaturile ajung la 33 de grade, însă vor fi averse și descărcări electrice în unele zone
Vremea
Vremea azi, 8 septembrie. Temperaturile ajung la 33 de grade, însă vor fi averse și descărcări electrice în unele zone

Luni avem încă o zi caldă pentru luna septembrie în majoritatea zonelor. În vestul și în sudul țării se vor înregistra 33 de grade. În a doua parte a zilei apar ploi zgomotoase în Crișana, Maramureș, Transilvania și izolat în vestul și în sudul României.

ANM a emis o avertizare de Cod galben în mai multe zone ale țării. Pericol de grindină și vânt puternic
Vremea
ANM a emis o avertizare de Cod galben în mai multe zone ale țării. Pericol de grindină și vânt puternic

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică, atenţionări nowcasting Cod galben de averse torenţiale pentru zona de munte a judeţelor Arad, Bihor, Hunedoara, dar şi pentru localităţi din judeţul Cluj.

Recomandări
Profesorii protestează în prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au ajuns la Cotroceni
Stiri Educatie
Profesorii protestează în prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au ajuns la Cotroceni

Mii de profesori din întreaga țară protestează luni, în prima zi de școală, în fața Guvernului și la Palatul Cotroceni, împotriva reformelor din Educație. Cadrele didactice sunt nemulțumite de deciziile Executivului și îi cer ministrului demisia.

PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politic vor fi scutiți de CASS
Stiri Politice
PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politic vor fi scutiți de CASS

PSD ar urma să prezinte în coaliție două proiecte de lege prin care mamele aflate în concediu de creștere a copilului, veteranii, deținuții politic, invalizii și personalul monahal ar urma să fie exceptați de plata CASS.

Bolojan, dialog cu investitorii internaționali despre situația economică din România și măsurile fiscale ale Guvernului
Stiri Politice
Bolojan, dialog cu investitorii internaționali despre situația economică din România și măsurile fiscale ale Guvernului

Premierul Ilie Bolojan a discutat luni cu o delegație de investitori internaționali, condusă de J.P. Morgan, despre situația fiscal-bugetară a României și măsurile guvernamentale de corectare a dezechilibrelor economice.  

Top citite
1 motiune de cenzura, vot parlament
Inquam Photos / George Călin
Stiri Politice
Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Bolojan: „Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele”
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 8 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care are de achitat obligații morale
3 ilie bolojan
Inquam Photos / George Călin
Stiri Politice
Bolojan: Parlamentarii Opoziţiei au folosit în mod iresponsabil termenul de "terorism legislativ"
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 08 Septembrie 2025

48:30

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Septembrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28