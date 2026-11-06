Potrivit News.ro, dosarul a fost înregistrat pe 3 noiembrie 2026, după ce cererea debitorului fusese declinată anterior de Tribunalul Ilfov către Tribunalul Bucureşti.

„Solutia pe scurt: Admite cererea debitorului. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă deschide procedura generală împotriva debitorului DAN AIR SRL. Califică ca fiind declaraţii de creanţă cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de creditorii SETTLEPOINT S.R.L., BADGER CLAIM S.R.L., AVIATOR IV 3614 LIMITED, AVIATOR IV 3863 LIMITED, AVIATOR EOL 2479 LIMITED, AIR CLAIM S.A., MICLEA ANDA-VERONICA, IUHAS SORIN DAN, UPLIFT AIRPORT SERVICES SRL, REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL GEORGE ENESCU BACAU”, se arată în decizia Tribunalului Bucureşti, publicată, vineri, pe portalul instanţelor de judecată.

Decizia în dosarul DAN AIR a fost pronunţată, vineri, de Secţia a VII-a Civilă a instanţei.

Tribunalul Bucureşti a stabilit termen limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului data de 21.12.2026, iar ca termen de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe – 08.01.2027, în timp ce termenul de definitivare a tabelului creanţelor este 02.02.2027.

De asemenea, prima şedinţă a adunării generale a creditorilor va avea loc pe 13 ianuarie 2027.

„Desemnează administrator judiciar provizoriu pe RTZ & Partners SPRL-Filiala Bucureşti, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie provizorie de 10.000 lei din averea debitorului”, se arată în decizia instanţei de vineri.

Următorul termen de judecată este „data de 22.03.2027, ora 10.00. Executorie. Cu drept de a formula apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă”, se precizează în document.

Problemele DAN AIR

Oficialii DAN AIR declarau, vineri dimineaţă, că au oprit operarea zborurilor doar pentru astăzi, în aşteptarea deciziei instanţei legat de insolvenţa companiei.

Data de 6 noiembrie este şi termenul de plată către ROMTSA pentru serviciile prestate în perioada ianuarie-august 2026, existând riscul să fie sistate serviciile de navigaţie aeriană de terminal.

Joi, DAN AIR anunţa că rezervările DAN AIR plătite cu cardul pentru care procesatorul de plăţi NETOPIA nu a decontat banii au fost anulate, iar pasagerii trebuie să se adreseze direct către acesta pentru rambursare. În total, sumele reţinute de NETOPIA se ridică la circa 1,3 milioane de euro, fonduri blocate şi garanţii, susţineau oficialii DAN AIR.

Anterior, pe data de 29 octombrie, DAN AIR a solicitat public demisia conducerii procesatorului de plăţi NETOPIA şi a directorului general al Aeroportului Bacău pe care îi acuza de tentativă de a bloca operaţiunile companiei, fiind afectaţi mii de pasageri. Pe 4 octombrie, DAN AIR informa că îşi mută temporar operaţiunile pe Aeroportul Internaţional "Henri Coandă" din Bucureşti, după ce aeroportul din Bacău i-a cerut insolvenţa.

Compania ceruse anterior Tribunalului Bucureşti emiterea unei ordonanţe preşedinţiale prin care NETOPIA să fie obligată să reia decontările şi să deconteze sumele reţinute.

Pe 22 octombrie, DAN AIR a solicitat Tribunalului Ilfov intrarea în insolvenţă, conducerea companiei precizând că biletele rămân valabile, iar pasagerii nu trebuie să întreprindă nicio acţiune.

Ulterior, Tribunalul Ilfov a declinat soluţionarea cererii către Tribunalul Bucureşti, unde a fost deschis un dosar pe 3 noiembrie.