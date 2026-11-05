În aceste cazuri, pasagerii trebuie să se adreseze direct procesatorului de plăţi pentru rambursare sumelor achitate, întrucât operatorul aerian nu are acces la fondurile reţinute şi nedecontate, arată Agerpres.

„Prin rezilierea unilaterală şi fără preaviz a contractului de către Netopia, aceasta a devenit singura entitate responsabilă pentru rambursarea acestor sume. (...) toate rezervările plătite cu cardul prin procesatorul de plăţi (...), pentru care (...) nu a decontat banii către Dan Air, au fost anulate. Sumele aferente acestor bilete nu au ajuns niciodată la Dan Air, întrucât începând cu 23 octombrie 2026, Netopia a reţinut toţi banii pasagerilor. Fondurile blocate depăşesc, în prezent, 930.000 de euro şi circa 440.000 euro în garanţii, deci în total, peste 1.3 milioane de euro. La data de 2 noiembrie 2026, Netopia a reziliat unilateral, fără preaviz, contractul de procesare a plăţilor, ceea ce înseamnă că Dan Air nu mai are absolut niciun control asupra procesului de rambursare. Totodată, pasagerii pot solicita rambursarea şi prin banca emitentă a cardului cu care au plătit (procedura de refuz la plată - chargeback), invocând faptul că procesatorul de plăţi nu a plătit către furnizorul serviciului", se arată în comunicat.

Ce pot face pasagerii

De asemenea, pasagerii sunt sfătuiţi să formuleze plângeri la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) cu privire la modalitatea în care fondurile lor au fost gestionate de procesatorul de plăţi.

Operatorul aerian a anunţat, miercuri, într-un comunicat de presă, că şi-a mutat toate operaţiunile, temporar, de pe Aeroportul Bacău pe Aeroportul Internaţional "Henri Coandă" Bucureşti.

Decizia survine după ce conducerea executivă a Aeroportului Bacău a cerut deschiderea insolvenţei împotriva companiei aeriene şi a condiţionat serviciile de handling de plăţi suplimentare.

Reprezentanţii companiei precizează că pasagerii afectaţi pot opta pentru zborul corespunzător din Capitală sau pentru rambursarea integrală a preţului biletului, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 261/2004.

Dan Air a cerut insolvența

Pe data de 22 octombrie 2026, compania Dan Air a anunţat că a depus la Tribunalul Ilfov cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, cu intenţia de reorganizare a activităţii.

Conform Legii nr. 85/2014, reorganizarea judiciară permite unei companii viabile să îşi continue activitatea şi să îşi achite datoriile pe baza unui plan aprobat de creditori şi confirmat de instanţă, sub supravegherea unui administrator judiciar.

Dan Air este o companie aeriană românească, membră IATA, care opera zboruri regulate din Bucureşti şi Bacău către destinaţii din Europa şi Orientul Mijlociu, precum şi servicii ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance - Aeronavă, Echipaj, Mentenanţă şi Asigurare, n.r.) pentru alţi transportatori aerieni.