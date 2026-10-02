"Compania Naţională de Transport Aerian TAROM avertizează că, în urma declaraţiilor iresponsabile din partea unui parlamentar al României, contrazise de evoluţia reală a companiei, care îşi îmbunătăţeşte performanţa operaţională şi comercială, a devenit subiectul unui sabotaj al activităţii curente, în beneficiul direct al oricărui competitor de pe piaţă. TAROM respinge ferm declaraţiile senatorului Ghinea şi le transmite pasagerilor că îşi va continua activitatea în condiţii de siguranţă şi eficienţă, menţinând o politică comercială competitivă", se arată într-un comunicat transmis, vineri, AGERPRES, de către compania aviatică.

Aceasta precizează că nu este subvenţionată din bugetul de stat şi se autofinanţează prin generarea de venituri într-o piaţă acerb concurenţială. În acest context, operatorul aerian consideră că atacurile recente trădează o atitudine de sabotare a activităţii companiei TAROM în beneficiul direct al oricărui competitor de pe piaţă.

De altfel, susţine TAROM, aceste declaraţii vin pe o situaţie existentă în aviaţie, cu pasageri abandonaţi la sol de operatori privaţi şi declaraţii publice ale altor operatori privaţi privind intenţia de a prelua rutele companiei naţionale.

Compania anunţă reînnoirea flotei

TAROM menţionează că se află în plin proces de reînnoire şi unificare a flotei iar cele patru aeronave noi Boeing 737 MAX fac parte dintr-o strategie de consolidare operaţională.

"Considerăm că afirmaţiile unui reprezentant al Senatului României, care îndeamnă publicul să nu mai achiziţioneze bilete TAROM, constituie un atac nejustificat şi incorect asupra companiei naţionale. Senatorul din spatele acestor atacuri se comportă precum Cronos, din mitologia greacă, care îşi înghiţea propriii copii de teama unei profeţii potrivit căreia unul dintre ei avea să-l detroneze, în cazul nostru, de teamă că vom reuşi să devenim viabili. Recomandarea publică de a nu mai cumpăra bilete TAROM reprezintă, în opinia companiei, un îndemn la sabotarea intereselor comerciale proprii, tocmai în perioada în care aceasta implementează măsuri de modernizare şi eficientizare. Reafirmăm faptul că TAROM consideră firească competiţia şi dezavuează comportamentele necrofage", subliniază comunicatul citat.

În baza analizei celor mai recente date, TAROM raportează un grad de ocupare mai ridicat în lunile iulie şi august 2026 faţă de aceleaşi perioade ale anului precedent, atingând 82% în august. La nivelul întregii activităţi de transport, incluzând cursele regulate şi charter, gradul de ocupare a crescut la 80% în iulie 2026, comparativ cu 75 % în iulie 2025, reprezentând un avans de 5 puncte procentuale. În august 2026, gradul de ocupare a ajuns la 82%, faţă de 77% în aceeaşi lună a anului precedent, în creştere cu 5 puncte procentuale.

Asociaţia Internaţională de Transport Aerian (IATA) raportează pentru Europa un grad de ocupare de 87,7% pentru piaţa totală a transportatorilor europeni, pentru lunile de vară ale lui 2026.

Analiza realizată ca parte a demersurilor de evaluare şi raportare traversate de companie, indică faptul că TAROM a transportat mai eficient capacitatea disponibilă în lunile iulie şi august 2026, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, explică sursa citată.

Avioanele companiei au avut un grad de ocupare mai ridicat în ambele luni, traficul de pasageri raportat la distanţele parcurse a crescut cu 1,3%, iar numărul pasagerilor care au călătorit prin acordurile code-share a avansat cu 6,5%.

Ce a spus Cristian Ghinea despre viitorul TAROM

Senatorul USR Cristian Ghinea a declarat, recent, într-un podcast că TAROM ar urma să intre în faliment în "următoarele şase luni" şi i-a sfătuit pe călători să nu mai cumpere bilete pentru zboruri programate peste două luni.

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM a fost înfiinţată în anul 1954 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a Alianţei SkyTeam din 25 iunie 2010. Transportatorul naţional al României deţine o flotă de 14 aeronave şi are în portofoliul său peste 50 de destinaţii operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi code share.

Din anul 1993, TAROM este companie membră a IATA.