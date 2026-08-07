Victimele erau contactate în numele unor instituții și li se spunea că, în numele lor, ar fi fost contractat în mod fraudulos un credit. Ulterior, acestea erau convinse să retragă banii din conturi și să îi predea unor persoane necunoscute, scrie News.ro.

Prejudiciile estimate în acest dosar sunt de ordinul zecilor de mii de lei. Anchetatorii români i-au prins în flagrant pe cei trei inculpați.

Victimele erau convinse că au credite frauduloase pe numele lor

În dosarul instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București, trei cetățeni ucraineni au fost arestați preventiv sub acuzațiile de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals, toate în formă continuată și comise în diferite forme de participație penală.

„În perioada 28.07.2026-05.08.2026, trei persoane vătămate au fost induse în eroare de către autori momentan rămași neidentificați, care le-au contactat telefonic și s-au prezentat în mod mincinos drept reprezentanți ai Băncii Naționale a României, polițiști din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, reprezentanți ai unei bănci comerciale, ai Autorității de Supraveghere Financiară și ai Poliției Române, folosind nume mincinoase și înscrisuri oficiale pretins a fi emise de B.N.R. și D.I.I.C.O.T., determinând persoanele vătămate să creadă că pe numele lor fusese contractat în mod fraudulos un credit bancar.

Persoanele vătămate au fost determinate de către autorii necunoscuți ai infracțiunilor să retragă din conturile personale sume de bani, ulterior retragerilor de numerar fiind îndrumate de către aceiași autori să se întâlnească atât cu unii dintre inculpați, cât și cu o persoană necunoscută la acest moment, cărora le-au remis sumele de bani, în timp ce ceilalți inculpați asigurau paza zonelor unde aveau loc întâlnirile”, au informat procurorii printr-un comunicat dat publicității vineri.

Ce sume au pierdut victimele

Cei trei ucraineni au fost prinși în flagrant de către polițiștii din cadrul Secției 26 în momentul în care una dintre victimele acțiunilor de înșelăciune le dădea bani.

În cadrul dosarului, procurorii au stabilit că una dintre persoanele vătămate le-a dat infractorilor 30.000 de lei, în cazul celei de-a doua prejudiciul este de 61.540 de lei, iar cea de-a treia persoană, care a și participat la flagrant, le-a remis ucrainenilor suma de 500 de lei.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București și D.G.P.M.B. – Secția 12 Poliție, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București.

„Având în vedere natura faptelor cercetate, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București atrage atenția cetățenilor asupra riscului de a deveni victime ale unor astfel de infracțiuni. Persoanele care efectuează apeluri telefonice și susțin că sunt angajați ai unor instituții bancare sau ai poliției și solicită retragerea sau transferarea unor sume de bani urmăresc, în realitate, obținerea unor foloase materiale injuste, prin manipulare, sugestie și constrângere morală. Se recomandă cetățenilor să manifeste vigilență, să nu dea curs unor astfel de solicitări și să sesizeze de îndată organele de urmărire penală atunci când sunt abordați în asemenea scopuri”, este mesajul autorităților judiciare, în acest context.