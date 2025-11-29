Trei bărbați din Gorj, arestați după ce au furat șapte drujbe. Până să fie prinși, indivizii au vândut uneltele

Trei bărbați din Gorj au fost arestați preventiv după ce au furat șapte drujbe. Spargerea a avut loc în urmă cu o lună la magazinul din sat în miez de noapte.

Până să fie prinși, suspecții au vândut uneltele amatorilor de chilipiruri din județ.

Săptămâna aceasta oamenii legii au identificat un singur suspect: un tânăr de 25 de ani.

Vineri au descoperit că alți doi indivizi, ambii de 29 de ani, au fost și ei implicați.

Toți cei trei se află acum în spatele gratiilor.

Între timp, anchetatorii au recuperat cinci dintre cele șapte drujbe și le-au restituit proprietarului.

Unul dintre suspecții care s-au ales cu dosar penal pentru furt calificat era deja cercetat de polițiști pentru că a condus fără permis.

