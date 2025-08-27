Trei tinere au fost lovite de un bărbat într-un tramvai din București. Individul a fost identificat

Trei tinere, între care o minoră, au fost lovite de un bărbat într-un tramvai din București. Agresorul a fost identificat și imobilizat de jandarmi.

„În această dimineață, în jurul orei 06:50, un echipaj de intervenție antiteroristă al Jandarmeriei Capitalei, aflat în zona stației STB Calea Rahovei, a observat mai multe persoane aflate în stare de agitație în apropierea tramvaiului 32, aflat în stație. Intervenind prompt pentru stabilirea situației de fapt, jandarmii au aflat că un bărbat aflat în mijlocul de transport a agresat fizic mai multe persoane de sex feminin. Agresorul a fost imediat identificat și imobilizat de forțele de ordine”, a precizat Jandarmeria Capitalei într-un comunicat.

Potrivit autorităților, bărbatul a fost identificat în interiorul tramvaiului, imediat după ce a lovit trei persoane: două tinere de 19 și 20 de ani și o minoră în vârstă de 17 ani.

„În urma verificărilor, s-a constatat că bărbatul a lovit trei victime: două tinere în vârstă de 19, respectiv 20 de ani, precum și o minoră în vârstă de 17 ani. La fața locului a intervenit și un echipaj medical de ambulanță, care a acordat îngrijiri uneia dintre victime”, a mai transmis sursa citată.

Individul a fost predat polițiștilor, fiind întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală.

Jandarmeria Capitalei acționează permanent pentru siguranța cetățenilor și încurajează publicul să sesizeze prompt orice comportament agresiv sau suspect în spațiile publice.

