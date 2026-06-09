Asta în condițiile în care amenda pentru astfel de practici a crescut substanțial. Valoare maximă a sancțiunii este acum de 30.000 de lei.

Primii au ajuns la urgențe, la Curtea de Argeș, cei doi portughezi, soț și soție, de 62 ani, respectiv 53 de ani. Bărbatul avea răni profunde pe antebrațul drept, iar femeia - pe spate.

Ing. Mihai Coman, Ocolul Silvic Vidraru: ”Portughezii au spus clar că au coborât să facă un selfie. Soția s-a întors cu spatele la urs ca să o fotografieze soțul, iar animalul a prins-o din spate. Are răni pe spate, pe lateral. Și el, cel mai probabil, a vrut să o salveze".

Cei doi au plecat singuri spre spital. Câteva minute mai târziu, o tânără de 18 ani, din Ucraina, a fost atacată în același loc. Ursul a mușcat-o de picioare și i-a provocat răni adânci. În timp ce încerca să scape, fata a căzut și s-a rănit și la o mână.

Ing. Mihai Coman, Ocolul Silvic Vidraru: ”Se contrazice, credem că nu acesta este adevărul. Inițial a spus că mergea încet cu mașina și avea geamul întredeschis, mânca dintr-un măr și s-a repezit ursul să-i ia mărul. Dar rănile pe care le are nu par a fi din dinamica asta. Mai mult ca sigur a fost coborâtă din mașină. Nu avea cum să o muște de picior dacă ar fi stat pe scaun, în mașină".

Fata a coborât la o cabană de lângă Cetatea Poenari și a cerut ajutor.

Unii turiști cumpără păstrăv de la restaurant și merg să-l arunce apoi urșilor

”Daniel Cuibea, angajat cabană: Părea foarte panicată, speriată. Inițial am crezut că îmi cere ceva detalii de traseu sau ceva de genul acesta, dar am văzut că nu se dădea jos și îmi făcea semn să mă duc la mașină. Mi-am dat seama că ceva s-a întâmplat și atunci am văzut că era rănită la picior. Am întrebat-o dacă sun la ambulanță și a zis că da. Mi-am dat seama că a fost atacată de urs. Mi-a zis: "Urso, urso”.

Reporter: Sunt mai mulți urși față de alți ani? Sunt atacuri mai dese?

Daniel Cuibea: Se pare că da și se pare că toți cetățenii sunt străini. Din păcate, mulți le oferă de mâncare".

Nouă persoane, dintre care opt străini, au fost mușcate de urs în mai puțin de trei săptămâni. Asta în condițiile în care tot anul trecut au fost cinci astfel de cazuri.

Andreea Gheordunescu, manager Spitalul Municipal Curtea de Argeș: ”Doar astăzi au fost trei pacienți: doi turiști din Portugalia și o turistă din Ucraina, în vârstă de 18 ani".

Hotelierii din zonă spun că unii turiști au cumpărat de la restaurant păstrăv, pe care l-au aruncat apoi urșilor. Oamenii nu înțeleg că astfel condamnă la moarte sălbăticiunile și se pun și pe ei în pericol.