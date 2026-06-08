Incidentul a avut loc în cursul serii, în jurul orei 18:30, pe raza localităţii argeşene Arefu.

Primii care au intervenit au fost jandarmii montani. Aceştia i-au acordat femeii primul ajutor, iar pentru că aceasta nu vorbea limba engleză, jandarmii nu au reuşit să afle de la ea cum anume s-a petrecut incidentul.

La scurt timp, în zonă a ajuns un echipaj SMURD care a constatat că turista are plăgi muşcate la piciorul drept.

Tânăra în vârstă de 18 ani a fost preluată şi dusă la spital, ea fiind conştientă şi cooperantă.