Doi dintre hoţi au fost prinşi în Belgia şi se află în prezent în arest preventiv, în timp ce al treilea a fugit în România, fiind capturat marţi, în urma unei acţiuni desfăşurate de DIICOT şi Serviciul Investigaţii Criminale din cadrul IPJ Bacău.

În cadrul acţiunii, anchetatorii au efectuat marţi trei percheziţii domiciliare în judeţul Bacău, în baza unui Ordin european de anchetă emis de autorităţile din Belgia.

Dosarul vizează săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi furt calificat cu consecinţe deosebit de grave.

"Din probatoriul administrat de Tribunalul de Primă Instanţă din Flandra de Vest a reieşit faptul că trei cetăţeni români au constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obţinerii unor importante sume de bani din sustragerea de bunuri şi valori din locuinţele unor cetăţeni belgieni. Cercetările au fost declanşate în urma depunerii unei plângeri privind un furt din locuinţă comis în luna decembrie 2025, persoanele vătămate reclamând dispariţia mai multor bijuterii, colecţii de monede şi a unui ceas. Pe parcursul urmăririi penale, doi dintre membrii grupării de criminalitate organizată, cu vârstele de 37 şi 45 de ani, au fost depistaţi pe teritoriul Belgiei, în prezent în arest preventiv pe teritoriul aceleaşi ţări. Actele de urmărire penală au condus şi la identificarea unui alt membru al grupului infracţional organizat, în vârstă de 43 de ani, care a fost localizat pe teritoriul României, pe numele său fiind emis un mandat european de arestare", a anunţat miercuri DIICOT.

În urma percheziţiilor, au fost găsite şi ridicate o parte dintre monedele şi ceasul de mână reclamate ca furate, precum şi alte mijloace de probă.

Un judecător de la Curtea de Apel Bacău a dispus miercuri arestarea provizorie a celui de-al treilea român, în vederea extrădării în Belgia.