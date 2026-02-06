În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum bărbații, cu fețele acoperite, intră în curtea firmei, cercetează locul, apoi forțează ușa casieriei cu o rangă.

În momentul acela, alarma s-a declanșat, iar paznicul i-a prins în flagrant pe intruși. A încercat să-i oprească, însă indivizii au devenit agresivi și l-au imobilizat.

În final, hoții au fost dezamăgiți să constate că seiful societății era gol.

Tentativa de jaf a avut loc în septembrie anul trecut, iar anchetatorii au făcut publice acum imaginile pentru a cere ajutor în identificarea hoților. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei trei riscă până la 10 ani de închisoare.