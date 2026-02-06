Suspecții acționau noaptea în hoteluri și baruri din mai multe provincii ale Spaniei. Prejudiciul total este estimat la aproape 400.000 de euro.

Potrivit autorităților spaniole, cei cinci români sunt acuzați că ar fi comis cel puțin 86 de jafuri. Anchetatorii spun că acționau aproape de fiecare dată între orele 3 și 5 dimineața, când străzile erau pustii.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere din mai multe baruri se vede cum bărbații forțau ușile cu răngi și șurubelnițe, apoi mergeau direct la aparatele de jocuri, casele de marcat sau automatele de țigări. Le deschideau rapid, luau banii și părăseau locul în doar câteva minute.

Autoritățile mai spun că membrii grupării foloseau telefoane mobile vechi și alte dispozitive pentru a-și coordona atent acțiunile și pentru a schimba rutele, astfel încât să nu fie prinși.

În urma perchezițiilor făcute în două locuințe și în autoturismele de lux ale suspecților, polițiștii au găsit peste 8 mii de euro cash, telefoane mobile, cartele SIM, unelte folosite la spargeri și haine purtate în timpul jafurilor. De asemenea, au fost descoperite și substanțe interzise.

Magistrații au decis arestarea preventivă a cinci dintre suspecți, iar alți doi, tot membri ai rețelei, au fost plasați sub control judiciar.

Ancheta continuă însă, iar prejudiciul estimat până acum ar putea crește pe măsură ce apar noi plângeri.