Risc major de avalanșe la munte. Traseele de creastă au fost închise. Avertismentul salvamontiștilor

Salvamontiştii din Argeş anunţă că toate traseele turistice din zona montană a judeţului care urcă spre traseele de creastă sunt integral închise.

La altitudini de peste 1.800 de metri riscul de avalanşe este mare, iar din cauza ninsorilor linia potecilor traseelor marcate nu este vizibilă, punând probleme de orientare şi de siguranţă.

Reprezentanţii Salvamont Argeş au arătat, luni seară, într-un comunicat de presă, că stratul de zăpadă măsoară 100 de centimetri în sectorul Bâlea Lac-Cota 2000 Transfăgărăşan. Temperaturile în zona de creastă se vor menţine foarte scăzute, vizibilitatea este redusă.

Peste 20 de centimetri de zăpada

La peste 1.800 de metri, în următoarele zile se vor semnala ninsori consistente, care vor creşte, local, stratul cu peste 20 de centimetri şi, izolat, chiar mai mult.

Vântul puternic din ultimele zile a depus zăpada uşoară, de tip pulver, în zonele adăpostite, în depozite consistente, iar în special în apropierea crestelor s-au format numeroase plăci de vânt la suprafaţă.

În profunzime se întâlneşte un strat de cristale tip cupă, cu care straturile de zăpadă recentă au aderenţă scăzută şi peste care pot aluneca cu uşurinţă. Deasupra solului se găseşte un strat întărit.

Astfel, în partea superioară a zăpezii este un strat cu rezistenţă scăzută şi cu aderenţă slabă la stratul inferior, ce va depăşi pe alocuri 40-50 de centimetri.

Pe pantele înclinate, va exista riscul declanşării unor avalanşe de dimensiuni medii şi chiar mari, care să angreneze zăpada recentă sau plăcile de vânt formate în zona crestelor, atât spontan, dar mai ales la suprasarcini. Astfel, în aceste zone, riscul producerii unor avalanşe este mare (gradul 4 din 5).

Ninsori abundente și la altitudini mici

La altitudini sub 1.800 de metri, zăpada are dimensiuni relativ scăzute, dar sunt aşteptate ninsori importante în următorul interval, care vor depune, local, 10-20 de centimetri de zăpadă. Vor fi posibile unele curgeri sau avalanşe de mici dimensiuni la altitudini de 1.500-1.800 de metri, riscul de avalanşe fiind unul moderat.

„Linia potecilor traseelor marcate nu este vizibilă din cauza zăpezii, punând probleme de orientare şi de siguranţă. În mai multe zone sunt prezente cornişe mari orientate spre est, care se pot rupe sub greutatea alpiniştilor sau chiar sub propria greutate. În aceste condiţii, toate traseele turistice din zona montană a judeţului Argeş care urcă spre traseele de creastă sau traseele de creastă propriu-zise ale munţilor Făgăraş, Piatra Craiului, Leaota şi masivul Iezer- Păpuşa integral sunt închise”, au atras atenţia salvamontiştii.

În caz de nevoie, turiştii aflaţi în dificultate trebuie să sune la Dispeceratul Naţional Salvamont, folosind sintagma 0salvamont, adică 0725826668, sau la numărul de urgenţă 112. De asemenea, de la Dispeceratul Naţional Salvamont pot fi cerute şi informatii privitoare la starea traseelor turistice.

