Un bărbat în vârstă de 31 de ani a fost găsit mort, duminică dimineață, de părinții săi, în mașină, în timp ce familia se întorcea din România în Franța. Tragedia s-a produs la o stație de servicii din apropiere de Voghera, în provincia Pavia, Italia. Tânărul avea probleme cardiace și călătorea cu butelii de oxigen.

Bărbatul, identificat cu inițialele LT, era născut în 1995. Duminică, 16 august, în jurul orei 7:20, părinții l-au găsit fără viață pe bancheta din spate a mașinii cu care se deplasau din România, țara de origine a familiei, către Montpellier, în Franța, unde locuiau.

Potrivit unor surse din anchetă citate de Fanpage.it, părinții și-au dat seama că fiul lor a murit abia după ce au ajuns la o stație de servicii de pe autostrada A21, în zona Pavia, între ieșirile Casteggio și Voghera, pe sensul către Torino.

Ce probleme avea bărbatul

Tatăl, care conducea mașina, și mama, aflată pe scaunul din dreapta, au crezut că fiul lor dormea pe bancheta din spate, obosit după călătoria lungă. Când au oprit pentru o pauză și l-au chemat să coboare din mașină, tânărul nu a răspuns și nu s-a mișcat.

Părinții au cerut imediat ajutor, însă echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic și au constatat decesul. Potrivit primelor informații, bărbatul ar fi murit în somn, în urma unor probleme cardiace. La fața locului au ajuns și forțele de ordine, precum și polițiștii utieri din Alessandria Ovest, care au efectuat verificările necesare.

Tânărul avea de mai mulți ani probleme de sănătate, inclusiv obezitate și afecțiuni cardiace, și călătorea în permanență cu butelii de oxigen, care au fost găsite în mașină.

Familia revenea în Franța după o vacanță petrecută în România. Potrivit sursei citate, tânărul urma să beneficieze în Franța de îngrijiri medicale specializate pentru problemele sale de sănătate.