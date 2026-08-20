Comparativ cu anul trecut, eforturile candidaţilor de a-şi găsi un loc de muncă în afara ţării au scăzut cu aproape 33% şi sunt chiar la jumătate faţă de nivelul atins în 2022 sau în 2023.

"În ultimii ani, am văzut o scădere constantă a numărului de aplicări pentru locurile de muncă de peste hotare, chiar dacă angajatorii şi-au păstrat la un nivel ridicat, cel puţin pentru o perioadă, intenţia de a recruta candidaţi din România. Există, totuşi, un paradox în ceea ce priveşte aplicările pentru că românii sunt în continuare foarte interesaţi de ideea schimbării jobului, dar caută aproape exclusiv joburi locale. Dacă la nivel general avem un nivel record de aplicări, cu creşteri considerabile faţă de anul trecut, exclusiv pe segmentul aplicărilor pentru străinătate, avem un record, însă în termeni de scădere", a declarat Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, în comunicat.

Cea mai mare parte a candidaţilor care încă iau în calcul opţiunea de a lucra într-o altă ţară au între 25 şi 35 de ani şi sunt din segmentul mid-level, adică au între 2 şi 5 ani de experienţă. Urmează cei care au între 36 şi 45 de ani şi abia apoi candidaţii aflaţi la început de carieră (18 - 24 de ani) sau cei care au deja un nivel ridicat de experienţă profesională şi care au peste 45 de ani.

Ţările spre care se duc cei mai mulţi sunt Germania, Olanda, Franţa, Elveţia, Bulgaria, Spania, Grecia şi Cipru.

"Vedem în acest clasament multe ţări care au un sector turistic foarte bine dezvoltat şi care caută candidaţi în special pentru sezonul cald şi pentru acele domenii care au un vârf de activitate vara. Asta înseamnă turism, HoReCa, industria alimentară. De altfel, aproape o treime din totalul aplicărilor au fost înregistrate de la 1 mai şi până acum, semn că aceste sectoare intră în vizorul candidaţilor români, chiar dacă o parte dintre aceştia aleg să plece la muncă în străinătate doar sezonier, adică până în toamnă", explică Roxana Drăghici.

Alte domenii care mai atrag aplicări sunt transport / logistică, retail, servicii, construcţii şi naval / aeronautic.

Pe lângă factorul sezonier, scăderea interesului pentru relocare este alimentată şi de o schimbare a aşteptărilor financiare. Dacă în urmă cu un deceniu diferenţa salarială era atât de mare încât compensa costurile logistice sau disconfortul psihologic, acum, candidaţii calculează mai nuanţat varianta plecării din ţară. Creşterea costului vieţii în ţările din Vest, dublată de o aliniere treptată a salariilor din România la standardele europene în special în sectoarele tehnice şi de management, a făcut ca idea de angajare în străinătate să coboare, ca importanţă, pe lista de soluţii.

Un alt pilon care a susţinut această tendinţă a fost apariţia posibilităţii de a lucra pe proiecte internaţionale din România, fără a mai fi nevoie de relocare.

De la începutul anului şi până acum, 5.600 de locuri de muncă au fost postate de angajatorii din afara României. Cele mai multe se adresează candidaţilor care vor să lucreze în construcţii, industria alimentară, transport / logistică, automotive, servicii, servicii medicale, producţie, naval / aeronautic şi turism.