Poliţia Capitalei informează, joi, că la data de 18 august 2026, poliţiştii Secţiei 20 Poliţie au pus în executare trei mandate de aducere şi, ulterior, au reţinut trei persoane, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru furt şi tăinuire.

„Cercetările au fost demarate la data de 17 martie 2026, când Secţia 20 Poliţie a fost sesizată, prin plângere, de către o femeie, în vârstă de 70 de ani, cu privire la faptul că, în aceeaşi zi, mai multe persoane care efectuau servicii de curăţenie, contra cost, în locuinţa sa din Sectorul 6, ar fi sustras opt monede din aur, precum şi mai multe bijuterii din aur şi argint. În baza probelor administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, profitând de neatenţia proprietarului, care se afla în locuinţă, persoanele care efectuau serviciile de curăţenie ar fi sustras bunurile, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 150.000 de lei”, precizează sursa citată.

În urma investigaţiilor desfăşurate, poliţiştii au identificat două persoane, o femeie şi un bărbat, urmăriţi penal pentru furt.

Ce au făcut cu bijuteriile

Ulterior, la data de 6 aprilie 2026, poliţiştii Secţiei 20 Poliţie au pus în executare două mandate de percheziţie domiciliară, pentru administrarea probelor.

„De asemenea, din datele şi probele administrate în cauză a reieşit că persoanele bănuite de comiterea faptei ar fi amanetat bunurile respective în municipiul Caransebeş. Astfel, cercetările au fost extinse faţă de încă un bărbat, în vârstă de 28 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire”, arată sursa citată.

În urma activităţilor desfăşurate şi a probelor administrate pe parcursul cercetărilor, la data de 18 august 2026, cei trei suspecţi, doi bărbaţi în vârstă de 28, respectiv 33 de ani şi o femeie în vârstă de 31 de ani, au fost conduşi la sediul Secţiei 20 Poliţie, în baza mandatelor de aducere.

Aceştia au fost reţinuţi iniţial pentru 24 de ore, iar ulterior magistraţii au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de poliţişti din cadrul Secţiei 20 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru infracţiunile de furt şi tăinuire.

Pentru a preveni situaţiile în care persoanele care intră în locuinţă pentru efectuarea unor servicii ar putea profita de neatenţia proprietarilor, Poliţia Capitalei recomandă cetăţenilor să nu lase la vedere şi să nu depoziteze la îndemâna persoanelor străine bani, bijuterii, obiecte de valoare sau documente importante şi, pe cât posibil, să nu permită accesul persoanelor care fac servicii în încăperi sau spaţii care nu au legătură cu activitatea pe care o desfăşoară.

„Supravegheaţi activitatea persoanelor care intră în locuinţă pentru efectuarea unor servicii şi evitaţi să le lăsaţi nesupravegheate. Înainte de a apela la servicii la domiciliu, verificaţi, pe cât posibil, identitatea şi datele persoanei sau ale firmei care prestează serviciile. Păstraţi obiectele de valoare într-un loc sigur şi, în cazul bijuteriilor sau al altor bunuri de valoare, este recomandat să aveţi fotografii şi, după caz, documente care să ateste existenţa şi provenienţa acestora. Dacă observaţi că vă lipsesc bunuri sau aveţi suspiciuni cu privire la o persoană care a avut acces în locuinţă, sesizaţi de îndată poliţia şi evitaţi să modificaţi sau să îndepărtaţi eventualele urme care ar putea avea valoare probatorie”, mai recomandă poliţiştii.