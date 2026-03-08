„Gata, tramvaiul 5 circulă! După doi ani! Pe traseul Aeroportul Băneasa - terminalul Pantelimon şi asigură legătura între nordul şi estul Capitalei, mobilitatea celor care lucrează în zona de birouri. În zona Ştefan cel Mare - Sf. Gheorghe lucrăm la modernizarea căii de rulare”, a transmis Primăria Capitalei pe Facebook.

Potrivit primarului general, Ciprian Ciucu, este vorba de un traseu de 5 kilometri.

„Vorbim de aproximativ 5 kilometri de tramvai, va merge de la Ştefan cel Mare până la Pod Băneasa. Este o linie care este foarte cerută, mă bucur că în sfârşit putem da în folosinţă, a durat mai mult decât ar fi trebuit”, a spus Ciucu.

De asemenea, Ciprian Ciucu a menţionat importanţa reabilitării liniilor de tramvai.

„Este foarte important să reabilităm şi liniile de tramvai, vorbim de 50 de kilometri de şine de tramvai care nu au mai fost reabilitate din anii '70. Din cauza stării foarte proaste a liniilor de tramvai astăzi, tramvaiele noi pe care le-am achiziţionat şi pe care urmează să le achiziţionăm se strică. Şi imediat cum se termină etapa de garanţie, costurile sunt foarte mari”, a spus Ciprian Ciucu.