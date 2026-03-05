Șase rachete, dintre care doar una a fost considerată de israelieni suficient de periculoasă pentru a fi interceptată, restul căzând pe terenuri deschise.

Israelul a profitat de ocazie și a lansat lovituri aeriene masive asupra unor ținte Hezbollah din sudul Libanului și asupra suburbiei sudice a Beirutului controlate de Hezbollah, scrie SkyNews.

Acum există ordine de evacuare pentru oricine locuiește la sud de râul Litani.

Aceasta înseamnă aproximativ 10% din întreaga suprafață a Libanului, zonă pe care Israelul vrea să o golească pentru a încerca să facă ceea ce și-a dorit întotdeauna – eliminarea definitivă a Hezbollah, așa cum speră să facă și cu sponsorul iranian al grupării militante.

Sunetele războiului

Orașul de pe deal Metula, în extremitatea nordică a Israelului, oferă cel mai bun punct de observație către Liban. Numele său înseamnă literalmente „punct de veghe” în arabă.

Dincolo de bariera de beton care șerpuiește pe versantul muntelui între cele două țări se văd ruinele satelor bombardate, distruse în ultimul război al Israelului cu Libanul.

Acum, sunetele acestui nou conflict răsună în vale.

Foc de mitralieră de la elicoptere de atac israeliene care vizează lansatoarele Hezbollah. Rachete Grad sau Katyusha trase în direcția opusă. La această distanță există foarte puțin timp pentru a te adăposti atunci când vine focul.

Am filmat ce trebuia și am plecat.

Te adăpostești unde poți

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) spun că cred că Iranul și Hezbollah își coordonează atacurile, cu salve simultane venind spre Israel din ambele direcții.

Dacă primești alerta pe telefon, este vorba despre un atac din Iran și ai două minute să găsești un adăpost. Dacă este sunetul unei rachete în Metula, te adăpostești unde poți.

Lupta a început

De luni, în cea mai mare parte a Israelului a existat o pauză în ritmul rachetelor venite din Iran.

În nord însă, situația este diferită. Se știe clar că lupta cu Hezbollah a reînceput și că Hezbollah ripostează. Se aude foarte clar.

Libanul este zguduit de loviturile aeriene israeliene și de miile de oameni care fug din casele lor din sudul țării.

Guvernul libanez este furios pe Hezbollah pentru că a adus din nou războiul într-o țară care a suferit deja suficient.

Israelul speră să prindă Hezbollah între ciocan și nicovală, lovindu-i conducerea și capacitățile militare și sperând că guvernul libanez va impune dezarmarea grupării.

În același timp, Israelul spune că nu intenționează să își evacueze civilii din nord, așa cum a făcut după 7 octombrie. Se pare că nu mai consideră Hezbollah același adversar ca în trecut.