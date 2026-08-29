Urșilor negri le place să se relaxeze în piscina lui Brian Gordon și Ricardo Martinez din Los Angeles. Pe măsură ce întâlnirile cu aceste animale devin tot mai frecvente în sudul Californiei, cei doi publică imagini cu vizitatorii lor și povestesc cum au învățat să trăiască alături de animalele sălbatice, potrivit BBC.

Când Brian Gordon a aflat pentru prima dată că urșii negri înotau în piscina casei pe care urma să o cumpere în Los Angeles, s-a speriat.

„Nu văzusem niciodată un urs în realitate. Am spus: «Vom construi pur și simplu un zid mare cu sârmă ghimpată»”, își amintește el.

Patru ani mai târziu, Gordon spune că îi face plăcere să vadă o familie de urși jucându-se în piscină și prin grădină. Animalele vin de câteva ori pe săptămână.

„Pot să vină aici, să se scarpine de copaci, să tragă un pui de somn și să sară în piscină dacă este cald, atât timp cât nu le facem rău nici lor, nici nouă”, spune Gordon.

El și partenerul său, Ricardo Martinez, locuiesc în Monrovia, în comitatul Los Angeles, la poalele Munților San Gabriel și lângă Pădurea Națională Angeles.

Când s-au mutat, au început să vadă urși aproape imediat. Inițial, au încercat să-i alunge strigând, folosind goarne cu aer comprimat și, uneori, un pistol de paintball cu proiectile moi din cauciuc.

„Dar ne simțeam îngrozitor”, spune Martinez. Cei doi au decis că, atât timp cât urșii nu intră în casă și nu umblă la gunoi, îi vor lăsa să treacă prin proprietate.

Cuplul păstrează întotdeauna o distanță sigură și intră în casă atunci când urșii sunt prin apropiere. Au existat însă și întâlniri neașteptate.

„Am avut urși care ne-au întrerupt grătarele. Dar, dacă te văd, de obicei pur și simplu pleacă”, spune Gordon.

Urșii care au devenit musafiri obișnuiți ai casei

Ursul lor preferat este Maddie, pe care au cunoscut-o în 2023, când era încă foarte tânără și curioasă. Îi plăcea să se joace în piscină și să petreacă timp în grădină.

Un an mai târziu, Maddie s-a întors cu puii ei. I-a pierdut, însă anul acesta a venit din nou la casă cu alți pui.

Un alt vizitator obișnuit este Punky, care a ajuns prima dată acolo când era pui. „Spărgea toate saltelele gonflabile din piscină”, povestește Gordon. La un moment dat, ursoaica s-a urcat pe un colac gonflabil în formă de brioșă și a plutit până în mijlocul piscinei.

O altă ursoaică a primit porecla „Nappy”, deoarece îi place să doarmă în piscină.

„Merge literalmente până la treptele piscinei, intră în apă și își pune capul jos. Este singurul urs pe care l-am văzut dormind câte o oră în piscină”, spune Gordon.

În California trăiesc peste 60.000 de urși negri, potrivit cercetătorului Wilson Sherman de la Universitatea California, Los Angeles. Animalele sunt întâlnite tot mai des în suburbiile orașului Los Angeles.

„Sunt omnivore foarte inteligente și adaptabile. Mănâncă orice și au învățat cum să găsească hrană în locurile în care trăiesc oamenii”, explică Sherman.

Nu toate întâlnirile dintre oameni și urși se termină însă la fel de bine. Animalele intră uneori în locuințe sau caută hrană în tomberoane, iar în ultimii ani mai mulți urși au fost eutanasiați după incidente cu oamenii.

Regula esențială: urșii nu trebuie obișnuiți cu hrana oamenilor

Pentru reducerea conflictelor, Sherman spune că este esențial ca urșii să nu aibă acces la gunoaie sau la alimente lăsate afară.

„Pentru un urs, să găsească o cutie plină cu pizza, după ce și-a petrecut timpul săpând după viermi și rădăcini, schimbă complet situația.”

Gordon spune că el și Martinez sunt extrem de atenți cu gunoiul. Nici măcar nu folosesc tomberoanele de acasă, iar deșeurile sunt transportate în altă parte de câteva ori pe săptămână. De asemenea, țin ușile și ferestrele închise și nu lasă niciodată mâncare în mașină.

Cei doi spun că nu au avut niciodată o experiență negativă cu urșii care le vizitează proprietatea. Martinez a găsit-o odată pe Nappy în garaj, după ce uitase ușa deschisă.

„Ne-am speriat amândoi. M-am retras încet, pentru că nu trebuie niciodată să încolțești un urs”, povestește el. Ursoaica a ieșit apoi din garaj și a plecat.

Cercetătorii avertizează însă că imaginile simpatice nu trebuie să creeze impresia că urșii sunt animale domestice.

„Nu sunt ursuleți de pluș, sunt în continuare animale sălbatice”, avertizează Sherman.

Prin contul lor de Instagram, @poolbearlife, Gordon și Martinez încearcă să le arate oamenilor cum să se comporte în siguranță în preajma urșilor și cum să evite conflictele cu aceștia.

„Totul este despre găsirea unui echilibru cu animalele sălbatice. Cum putem prospera împreună? Noi trăim aici și urșii trăiesc aici. Nu vrem ca ei să plece nicăieri”, spune Martinez.