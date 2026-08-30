Salvatorii au parcurs câțiva kilometri pe teren accidentat și au reușit să îi dea de urmă.Echipele de salvare au primit câteva filmulețe în care femeia cerea disperată ajutor, fără să poată spune însă unde se află.

Liviu Petria – ISU Mehedinți: ”Am ajuns la mai multe colibe, am încercat să identificăm coliba de la care ea ne-a trimis filmarea nu am identificat și nu am găsit persoana care se declară rătăcită și nici nu ne mai răspunde la telefon, probabil i s-a închis și telefonul.”

Mai multe echipe de căutare, inclusiv voluntari, au plecat prin păduri și pe munții din zona Svinița, pentru a da de urma femeii.

Voluntar: ”Am fost anunțat că este o doamnă care s-a pierdut azi noapte de pe la ora 3, mai multe nu știu.”Claudiu Cenușe – șef Salvamont Mehedinți: ”Am ajuns după aproximativ 4 ore la locația pe care ne-a indicat-o, ulterior, după vreo două ore jumate am fost contactați de Poliția de Frontieră să ne spună că au găsit-o pe un drum când cobora cumva către sat.”

Femeia a fost găsită de un polițist de frontieră aflat în timpul liber. Era epuizată și dezorientată.

Claudiu Cenușe – șef Salvamont Mehedinți: ”A fost luată de echipajul SMURD, nu a necesitat să i se acorde îngrijiri medicale pentru că nu era rănită grav, dar a fost condusă către spital pentru un set de analize și investigații. Era agitată, și la telefon mi s-a părut un pic agitată.”

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a afla ce s-a întâmplat cu exactitate.

Primele informații arată că femeia, de loc din Drobeta Turnu Severin, era cazată la o pensiune din Clisură. A plecat noaptea de acolo, a dormit în mașină pe marginea Dunării, iar la un moment dat a intrat într-o altă cabană și i-a speriat pe turiștii care dormeau acolo.

Aceștia au anunțat incidentul la 112, iar polițiștii care au intervenit au testat-o în privința consumului de alcool și substanțe interzise, rezultatele fiind negative.

Oamenii legii nu au mai lăsat-o să plece cu mașina, care a rămas într-o parcare.

Ulterior, deși era întuneric afară, femeia a plecat pe munți și s-a rătăcit.