Iar pasagerul său a fost grav rănit, în urma impactului violent. Potrivit unor surse din anchetă, conducătorul auto ar fi adormit la volan.

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Drumul național pe care s-a produs tragedia e intens circulat de tiruri și microbuze din străinătate, în special din Bulgaria și Turcia.

Potrivit primelor informații din anchetă, șoferul dubei ar fi ațipit la volan - probabil din cauza oboselii și a căldurii, motiv pentru care ar fi pierdut controlul vehiculului.

Subcomisar Daniel Danciu, Poliția Rutieră Mehedinți: Conducătorul unui microbuz a pătruns pe sens opus de mers, unde a intrat în coliziune frontală cu un ansamblu de vehicule ce se deplasa regulamentar în sensul opus.

Bărbatul de 57 de ani a murit pe loc, în urma impactului. Iar pasagerul său, de 28 de ani, a fost grav rănit.

Șoferul tirului s-a ales cu câteva răni ușoare și nu a fost transportat la spital. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.