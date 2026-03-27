Poliţiştii din Secţia 2 Poliţie Vama Veche – 2 Mai au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că într-o gospodărie din Limanu a pătruns un bărbat şi a dat foc unei anexe a casei.

„În verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit faptul că bărbatul care a pătruns în locuinţă ar fi avut în trecut o relaţie cu o femeie, de 48 de ani, prezentă în locuinţă la momentul respectiv, alături de mama şi fiica. Conform prevederilor legale, poliţiştii au evaluat situaţia de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului, fiind constatat că există risc iminent ca viaţa, integritatea fizică ori libertatea persoanei să fie pusă în pericol printr-un act de violenţă domestică”, au transmis, vineri, reprezentanţii IPJ Constanţa.

Astfel, poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu, iar bărbatul respectiv, în vârstă de 39 de ani, a fost obligat să păstreze o distanţă minimă de 100 de metri faţă de cele trei femei.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, ulterior fiind prezentat instanţei de judecată care a decis arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile, pentru distrugere şi violare de domiciliu.

