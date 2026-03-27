Între 19 și 22 martie, conform site-ului centrului, rata de aprobare a fost de 70,1%, în scădere cu 1,9 puncte procentuale față de perioada precedentă (9-15 martie).

Conform informațiilor disponibile pe site-ul VTsIOM, rata de aprobare a lui Putin nu a mai scăzut atât de mult de la sfârșitul lunii februarie 2022, când Rusia a lansat un război major cu Ucraina.

Agenția notează că rata de aprobare a președintelui rus a fost mai mare, de exemplu, în iunie 2023, în timpul rebeliunii lui Prigojin, și în august 2024, în timpul invaziei Forțelor Armate Ucrainene în regiunea Kursk.

Sondajele VTsIOM au înregistrat o scădere a încrederii în Putin între 19 și 22 martie, la 75%, o scădere de 1,7 puncte procentuale față de perioada precedentă.

Încrederea în prim-ministrul Mihail Mișustin a scăzut și ea (la 55%), la fel ca și sprijinul pentru partidul Rusia Unită (la 29,3%).

Meduza a relatat că nemulțumirea publică din Rusia față de blocarea Telegram și închiderea internetului mobil este în creștere, lucru de care Kremlinul este conștient.

Cu toate acestea, un strateg politic care lucrează cu administrația prezidențială rusă a remarcat că evaluarea impactului blocării în sine asupra scăderii ratelor de aprobare ale guvernului este dificilă: „Se întâmplă prea multe lucruri [negative] - de la creșterea constantă a prețurilor până la oboseala crescândă a războiului. Este dificil de evaluat contribuția blocării în sine.”