O companie canadiană anunță că a descoperit mari zăcăminte de aur și uraniu în Bihor | DOCUMENT

Compania canadiană Leading Edge Materials, care deține una dintre cele mai mari mine de grafit din lume, a anunțat descoperirea unor mari zăcăminte exploatabile de aur și uraniu în perimetrul Bihor Sud, pentru care a primit în 2022 licență de exploatare. 

Cristian Anton

Compania canadiană Leading Edge Materials, care deține din 2022 o licență de explorare a perimetrului de minereu polimetalic și molibden Bihor Sud, a anunțat oficial descoperirea unor semnificative zăcăminte exploatabile de aur, uraniu și alte metale rare în zona Valea Leucii - Dibârz - Avram Iancu.

Perimetrul ocupă 25 de kilometri pătrați în Munții Apuseni, la 90 de kilometri distanță Oradea.

Informația a fost prezentată de Kurt Budge, CEO-ul companiei înființate în 2010 în Vancouver, într-un document care detaliază și termenii tehnici ai proiectului din România.

Oficialul precizează că uraniul descoperit în perimetrul din Apuseni ar putea asigura independența energetică a României.

Raportul companiei canadiene Leading Edge Materials asupra descoperirii din România poate fi consultat în forma sa integrală la sfârșitul acestui articol.

”Potențialul pentru o operațiune minieră profitabilă rămâne probabil”

Astfel, potrivit documentului, rezervele descoperite sunt mari și se pretează exploatării comerciale:

Datele de cartografiere și eșantionare relevă mineralizări extinse, în special sub forma oxidului de uraniu asociat cu silicificarea jasperoidală; sulfuri polimetalice (cupru (Cu), cobalt (Co), nichel (Ni), plumb (Pb) și zinc (Zn)) găzduite în roci silice-carbonate (inclusiv ocurențe de uraniu); și carbonat cristalin (calcar) care prezintă mineralizare sulfurică diseminată și de tip stockwork. Fazele de îmbogățire supergenă, cum ar fi eritrita și annabergita, caracterizează în continuare diversitatea mineralogică a zonei de licență.

• În mod notabil, mineralizarea masivă cu sulfuri este prezentă la perspectivele Valea Leucii, Dibârz și Avram Iancu, existând posibilitatea ca aceste ocurențe să fie interconectate, formând parte a unui sistem mineral mai larg. Mai mult, datele istorice privind fragmentele de rocă au raportat dovezi ale unei mineralizări extinse și omniprezente de uraniu, metale de bază și prețioase, cu cantități anormale de până la 28% Ni, > 6% Co, > 3 ppm aur (Au), o probă conținând 17,75 ppm Au și uraniu în exces de 0,3%.

• Deși mineralizarea a fost interceptată prin eșantionare în canal, sunt necesare analize suplimentare și studii suplimentare pentru a înțelege pe deplin geometria sa, dar pare deschisă în toate direcțiile.

Din eșantionarea în canal, intersecțiile semnificative par să indice zone destul de largi de mineralizare de grad scăzut, care cuprind nuclee de grad superior, ceea ce este extrem de încurajator.

• Licența Bihor Sud are un istoric minier divers și îndelungat și, în ciuda extracțiilor istorice considerabile, potențialul pentru o operațiune minieră modernă și profitabilă rămâne probabil, cu zone semnificative de mineralizare observate în subteran în Valea Leucii, Dibărz și Avram Iancu și potențial pe întreaga licență de explorare extinsă”.

Dovezile se acumulează pentru mineralizare la scară largă între Valea Leucii, Dibărz și Avram Iancu, oferind o bază solidă pentru explorări ulterioare și potențial de resurse. Nivelurile și tonajele istorice din district demonstrează o prospectivă comparabilă, pe care sperăm să o realizăm, beneficiind de finalizarea Raportului Persoanei Competente, atrăgând noi investiții direct în proiect și cu un plan de lucru pentru explorare revigorat și direcționat. Strategia noastră se concentrează pe identificarea filoanelor mineralizate mai groase și mai continue și pe vizarea structurilor de alimentare prioritare care ar putea găzdui resurse semnificative”, a declarat Kurt Budge, CEO-ul Leading Edge Materials.

”Strategic importantă pentru obiectivele de independență energetică a României”

Potențialul geologic al regiunii este susținut de mai multe zăcăminte analoage, inclusiv Cavnic, Șuior și Roșia Montană. Odată cu recenta modernizare a uzinei de procesare Feldioara, asigurarea de noi surse interne de uraniu a devenit strategic importantă pentru obiectivele de independență energetică ale României. Istoria arată contribuția trecută a mineritului de la Avram Iancu, iar potențialul ca această zonă să producă din nou și să servească acestei priorități naționale rămâne”, a mai spus Kurt Budge.

Compania listată la bursele din Canada și Suedia, țară unde deține concesiunea Woxna (una dintre cele mai mari mine de grafit din lume) și Norra Karr (printre cele mai mari mine de pământuri rare din lume).

Proiectul Bihor Sud
Dată publicare:

