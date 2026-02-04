O companie canadiană anunță că a descoperit mari zăcăminte de aur și uraniu în Bihor | DOCUMENT

Compania canadiană Leading Edge Materials, care deține din 2022 o licență de explorare a perimetrului de minereu polimetalic și molibden Bihor Sud, a anunțat oficial descoperirea unor semnificative zăcăminte exploatabile de aur, uraniu și alte metale rare în zona Valea Leucii - Dibârz - Avram Iancu.

Perimetrul ocupă 25 de kilometri pătrați în Munții Apuseni, la 90 de kilometri distanță Oradea.

Informația a fost prezentată de Kurt Budge, CEO-ul companiei înființate în 2010 în Vancouver, într-un document care detaliază și termenii tehnici ai proiectului din România.

Oficialul precizează că uraniul descoperit în perimetrul din Apuseni ar putea asigura independența energetică a României.

Raportul companiei canadiene Leading Edge Materials asupra descoperirii din România poate fi consultat în forma sa integrală la sfârșitul acestui articol.

”Potențialul pentru o operațiune minieră profitabilă rămâne probabil”

Astfel, potrivit documentului, rezervele descoperite sunt mari și se pretează exploatării comerciale:

”Datele de cartografiere și eșantionare relevă mineralizări extinse, în special sub forma oxidului de uraniu asociat cu silicificarea jasperoidală; sulfuri polimetalice (cupru (Cu), cobalt (Co), nichel (Ni), plumb (Pb) și zinc (Zn)) găzduite în roci silice-carbonate (inclusiv ocurențe de uraniu); și carbonat cristalin (calcar) care prezintă mineralizare sulfurică diseminată și de tip stockwork. Fazele de îmbogățire supergenă, cum ar fi eritrita și annabergita, caracterizează în continuare diversitatea mineralogică a zonei de licență.

• În mod notabil, mineralizarea masivă cu sulfuri este prezentă la perspectivele Valea Leucii, Dibârz și Avram Iancu, existând posibilitatea ca aceste ocurențe să fie interconectate, formând parte a unui sistem mineral mai larg. Mai mult, datele istorice privind fragmentele de rocă au raportat dovezi ale unei mineralizări extinse și omniprezente de uraniu, metale de bază și prețioase, cu cantități anormale de până la 28% Ni, > 6% Co, > 3 ppm aur (Au), o probă conținând 17,75 ppm Au și uraniu în exces de 0,3%.

• Deși mineralizarea a fost interceptată prin eșantionare în canal, sunt necesare analize suplimentare și studii suplimentare pentru a înțelege pe deplin geometria sa, dar pare deschisă în toate direcțiile.

Din eșantionarea în canal, intersecțiile semnificative par să indice zone destul de largi de mineralizare de grad scăzut, care cuprind nuclee de grad superior, ceea ce este extrem de încurajator.

• Licența Bihor Sud are un istoric minier divers și îndelungat și, în ciuda extracțiilor istorice considerabile, potențialul pentru o operațiune minieră modernă și profitabilă rămâne probabil, cu zone semnificative de mineralizare observate în subteran în Valea Leucii, Dibărz și Avram Iancu și potențial pe întreaga licență de explorare extinsă”.