Corespondent Știrile PRO TV: „Alarma s-a dat la primele ore ale dimineții, în ferma de vaci din localitatea Gârbova. Bărbatul a terminat de curățat țarcul de la animale și s-a îndreptat spre lacul din spatele fermei. Acolo ar fi alunecat și a căzut în apa extrem de rece, adâncă de patru metri. Doi colegi i-au sărit rapid în ajutor, însă nu au reușit să îl mențină la suprafață.

Pompierii veniți la fața locului au cerut ajutorul scafandrilor din Sibiu. După aproape două ore de căutări, trupul neînsuflețit al bărbatului a fost scos la suprafață. Polițiștii și inspectorii de muncă fac anchete în acest caz.”