Tradițiile păstorilor din Novaci, readuse la viață: transhumanța și bucatele de la stână, sărbătorite ca pe vremuri

La Novaci ciobanii au avut motiv de sărbătoare. Fiindcă au reușit să coboare cu turmele de pe Transalpina s-au adunat în jurul ceaunelor în care a sfârâit carnea de oaie.

Nu au lipsit nici mămăliga, brânza de burduf sau berbecuții la proțap.

Carnea la proțap a atras mulți pofticioși.

Bărbat: „Eu sunt mare amator de produse din astea locale și tradiționale, iar oaia e un produs excepțional. – și făcut așa – da, e minunăție, o să mă opresc și o să servesc aici la dânșii – insist...”

Însă tocanul de oaie - mâncarea favorită a ciobanilor - a rămas vedeta festivalului.



Cioban: „Nu se schimbă tocanul de Novaci niciodată. – ce se pune în el – carne de oaie, sare și suflet.”

În mijlocul ciobanilor s-a aflat și cercetătorul care a reușit să includă transhumanța păstorilor români în patrimoniul imaterial UNESCO.



Lucian David – cercetător științific: „Acest produs e consumat atât la stână în timpul verii, dar și în transhumanță. Atunci când pică oaia, când se îmbolnăvea oaia, ciobanul o fierbea în propriul seu până când carnea se desprindea de pe oase.”



Mărioara Babu – băciță: „Ciobanii novaceni au fost dintotdeauna ciobani autentici, au păstrat rețetele cu care venim din moși strămoși.”

Cum oferta a fost variată, oamenii nu s-au oprit numai la ceaunele cu tocan.

Cele mai bune preparate au fost premiate, dar pentru ciobani nu au contat diplomele, ci bucuria revederii, după lunile de vară petrecute în vârf de munte.



