Specialiștii pun fenomenul pe seama oboselii digitale. De altfel, numărul conturilor active pe rețelele sociale a scăzut ușor anul trecut, în România. Este prima scădere după ani de creștere continuă.

Deși stau aproape tot timpul cu telefonul în mână, tinerii din Generația Z încep să facă un pas înapoi. Aleg să posteze rar sau chiar deloc și își împărtășesc viața mai degrabă cu prietenii apropiați.

Tânără: „Nu vreau să vadă chiar toată lumea ce fac. Pentru prietenii apropiați postez lucruri mai amuzante și, ca să vadă toată lumea, poze așa, mai estetice.”

Asta nu înseamnă că abandonează internetul și rețelele sociale. Ci, dimpotrivă, continuă să le folosească zilnic, doar că urmăresc din umbră ce se întâmplă și nu mai vor să fie ei în centrul atenției.

Datele Global Web Index 2025 arată că tinerii între 16 și 24 de ani postează tot mai rar fotografii sau videoclipuri pe profilurile lor. Același lucru este susținut și de un studiu YPulse, potrivit căruia aceeași categorie de vârstă preferă mesajele private sau așa-numitele conturi „finsta” pe Instagram, adică profile secundare, accesibile doar unui cerc apropiat de prieteni, unde se simt mai confortabil să posteze.

Fată: „Înainte postam foarte des, dar na... eram și eu la liceu, aveam prietene care postau și mă trăgeau și pe mine în gașca lor, făceam TikTok-uri. Pentru că am ajuns la facultate, nu mi se mai pare ceva foarte interesant, la modă.”

Dan Petre, sociolog: „Ei au crescut cu aceste rețele și atunci le cunosc din interior. Și cu cele bune, și cu cele rele. Și atunci unii dintre ei au luat decizia de a preveni unele dintre efectele negative, cum ar fi supraexpunerea. Pentru că, la un moment dat, adolescența se termină și trebuie să te angajezi, să intri în câmpul muncii sau să desfășori niște activități mai serioase și atunci istoria ta personală, care a fost supraexpusă până în acel moment, poate să-ți aducă niște vulnerabilități.”

La această schimbare contribuie și transformarea rețelelor sociale. Dacă înainte utilizatorii vedeau în principal conținutul prietenilor, astăzi fluxurile sunt dominate de reclame și postările unor persoane necunoscute. E ceea ce specialiștii numesc acum „oboseală digitală”.

Viorel Spînu, specialist în inteligența artificială: „Ca să găsești, printre cele 100 de postări, o postare care îți aduce valoare, e foarte obositor. Și atunci renunți la a te mai duce acolo. Și ce faci? Îți creezi cercul tău cu prietenii foarte apropiați. Și discuți acolo.”

Nu întâmplător, Instagram, WhatsApp și Facebook au lansat în ultimii ani tot mai multe funcții dedicate grupurilor restrânse și conversațiilor private.