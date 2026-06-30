Potrivit Apelor Române, principalele lacuri de acumulare din țară au apă destulă pentru alimentarea sistemului centralizat.

În comuna Ohaba, din Alba, apa este raționalizată. Marți în localitate au fost aduse rezervoare mobile iar oamenii au primit apă cu porția, din poartă în poartă. În total, patru tone

Pe o arșiță cruntă, oamenii au ieșit după apă cu sticlele și butoaiele. Și fântânile din localitate au tot mai puțină apă, spun localnicii.

Femeie: „Nu este apă, nu avem de miercuri dimineața”.

Pentru că fiecare litru de apă este prețios, oamenii au încercat să mai reducă și consumul.

Femeie: „Nu am mai spălat de două săptămâni, greu de tot, mai greu nici că se poate. Nu am mai făcut baie decât la lighean, ne spălăm pe brațe și pe picioare”.

În județele Cluj și Sălaj furnizarea apei se face după un anumit program în aproximativ 30 de localități, potrivit operatorului regional.

Corespondent PRO TV: „La dispeceratul companiei de apă, rezervoarele marcate cu roșu, indică faptul că în momentul de față consumul este extrem de mare, iar pompele nu mai fac față să refacă în timp util rezerva de apă. Astfel există riscul ca rezervorul să se golească iar oamenii să rămână fără apă, cum se întâmplă în momentul de față în aceste două localități care se afla la ai puțîn de 40 km de Cluj-Napoca.”

Lucian Croitoru, compania de apă Someș: „În condițiile în care această apă este utilizată pentru grădinărit, agricultură, umplut de piscină, sistemul devine suprasolicitat. Undeva la 65% dintre toți clienții din zona rurală aveau consum crescut în perioada de caniculă de anul trecut de la de patru ori consumul normal până la de 115 ori.”

Coeficientul de umplere a principalelor lacuri de acumulare din țară este, la această oră, de 76%, mai scăzut că anul trecut, spun reprezentanții Apelor Române. Nivelul este suficient pentru asigurarea necesarului de apă în sistemul centralizat, susțin oficialii.

În județul Botoșani, 23 de comune au rămas fără apă, după o avarie majoră la sistemul public, produsă acum 2 zile. Luni la prânz, încă mai erau probleme în patru dintre ele. În Santa Mare, localnicii s-au bazat pe fântâni și au avut grijă să nu irosească niciun strop de apă.

Avaria produsă în urmă cu două nopți e pusă pe seama caniculei.

Alin Cirimpei, director general Nov ApaServ Botoșani: „Este vorba despre un fenomen mecanic, cauzat de factori meteo extremi și anume temperatura foarte ridicată. Conducta se dilată și poate ieși din anumite piese de legătură."

Luni seară, alimentarea cu apă a fost reluată normal în tot județul Botoșani.