Taxă de 10 lei la Spitalul Judeţean Suceava pentru ”eliberare documente care atestă ora naşterii”

Spitalul Judeţean Suceava instituie o taxă de 10 lei pentru ”eliberare documente care atestă ora naşterii”, o taxă similară fiind impusă şi pentru furnizarea altor documente cu caracter medical.

Potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe în dezbatere publică pe site-ul Spitalului Judeţean Suceava, în a cărui subordine se află Spitalul Judeţan ”Sf. Ioan cel Nou”, unitatea sanitară propune o taxă de 100 de lei pentru ”elşiberare documente care atestă ora naşterii”.

Referitor la acest aspect, Brădăţan a declarat pentru News.ro că ”este vorba de o eroare materială care s-a strecurat în proiectul de taxe şi impozite al Consiliului Judeţean Suceava pentru anul 2026”.

”De fapt, în loc de 10 lei cât este proiectată această taxă, a apărut în proiect suma de 100 de lei. În contextul acesta, deja există în momentul de faţă o propunere de rectificare a acestei erori materiale, care va fi făcută în şedinţa de Consiliu Judeţean din data de 23 decembrie. Practic, este vorba de o sumă similară cu alte sume care presupun liberarea de date cu caracter personal ale persoanelor care accesează Spitalul Judeţean Suceava”, a precizat el.

Motivele introducerii taxei

Tiberiu Brădăţan a fost solicitat să precizeze ce a făcut necesară o astfel de taxă şi dacă are legătură cu număîrul mare de cereri de acest fel din partea părinţilor.

”Putem doar să speculăm. E vorba de un număr de solicitări care au apărut. Nu pot să vă spun numărul exact, dar solicitările au aparut cu privire la acest tip de informaţie. Şi după cum s-a făcut şi vorbire în spaţiu public, este posibil să fie legat de dorinţa de a face nişte astrograme, de a face nici calcule astrologice. Este dreptul fiecărei persoane de a solicita astfel de informaţii. Noi am luat act şi în consecinţă încercăm să-i ajutăm pe toţi şi să oferim aceste informaţii în funcţie de solicitările care apar”, a declarat Brădăţan.

El a explicat faptul că părinţii solicită spitalului astfel de informaţii, deşi ei sr trebui să le deţină deja, prin aceea că ”este posibil să fie date care sunt mai vechi, de ordinul lunilor sau anilor, şi care în momentul de faţă se găsesc în arhiva spitalulu”.

”Nu avem informaţii cu privire la momentul la care se solicită aceste date”, a adăugat purtătorul de cuvânt al unităţii sanitare.

Tiberiu Brădăţan a precizat că tax de 10 lei este pentru cei care solicită specific informaţii cu privire la ora naşterii, dar această taxă este valabilă şi pentru alte informaţii care pot fi solicitate Spitalului Judeţean Suceava, de la documente cu caracter medical până la cele cu caracter personal.

