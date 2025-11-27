Horoscop 28 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. O zi cu emoții mari pentru o zodie

27-11-2025 | 21:51
neti sandu
Horoscop 28 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Rezolvări astăzi. O să ne ocupăm și de treburile de serviciu, și de cele de familie, și o să ne pregătim să facem ceva frumos cu timpul nostru liber. Să ne eliberăm de stres.  

Neti Sandu

Vibrația zilei este 1 și e bine să luăm startul într-o nouă aventură profesională – de succes.

Horoscop 28 noiembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Se rezolvă chestiuni mai complicate din trecut și o să faceți progrese la serviciu și în plan personal, iar asta o să vă facă să vă simțiți eliberați de griji și de greutăți. O să vă faceți planuri pentru o excursie, ca să vă recreați, că aveți nevoie de repere și de un nou ritm pentru a vă regăsi inspirația.

Horoscop 28 noiembrie 2025 – CAPRICORN

O să vă faceți timp și pentru ieșit cu familia, și pentru treburi gospodărești, ca să împăcați pe toată lumea, pentru că cel mai mult timp îl alocați problemelor profesionale. O să vă înțelegeți mult mai bine cu șefii, munca în echipă capătă consistență și s-ar putea să aveți și de câștigat.

Horoscop 28 noiembrie 2025 – VĂRSĂTOR

O să faceți niște investiții pentru casă și o să vă asigurați că le oferiți copiilor un mediu adecvat studiului, jocului sau mișcării. Se poate organiza o petrecere în familie, o zi aniversară sau chiar o cununie religioasă mâine-poimâine și va fi mare agitație!

Horoscop 28 noiembrie 2025 – PEȘTI

O să insiste niște prieteni să veniți și voi la o zi de naștere sau la o sărbătoare unde va fi multă lume, poate o nuntă sau un botez. O să vă caute cineva care speră să continuați povestea de dragoste, iar dacă sentimentele persistă, o să fiți fericiți.

Horoscop 28 noiembrie 2025 – BERBEC

Se pare că o să vă mobilizați ușor și o să dați o fugă prin împrejurimi să vizitați niște prieteni care organizează o tratatie cu un prilej anume – și mergeți. Se anunță cineva de departe în vizită și, dacă nu plecați din oraș, o să fiți gazde primitoare.

Horoscop 28 noiembrie 2025 – TAUR

Poate faceți monetarul ca să vedeți cum stați cu finanțele, ca să-i luați pe ai voștri într-o plimbare prin țară, sau poate rămâneți acasă și îi invitați pe prieteni la o cafea, un fursec. O să refaceți cercul de prieteni de altădată și o să fie mare veselie, că pare să fie o zi specială.

Horoscop 28 noiembrie 2025 – GEMENI

O să vă lăsați curtați de niște angajatori care insistă să vă implicați într-un proiect care v-ar aduce beneficii, și, dacă vă rămâne timp, o să acceptați. E cineva care v-a greșit cu ceva și vrea să îndrepte situația – o să-i oferiți această șansă. Rămâne să vedeți ce iese.

Horoscop 28 noiembrie 2025 – RAC

Se pare că o să vă îndurați să vă oferiți o minivacanță, poate cu ocazia Sfântului Andrei sau alt motiv de sărbătoare, și o să vă deconectați. E posibil să cunoașteți pe cineva cu care să formați un cuplu minunat, dacă sunteți singuri.

Horoscop 28 noiembrie 2025 – LEU

Poate vă înscrieți într-o competiție și vă antrenați serios; și copiii voștri ar putea concura pentru un titlu, și o să aveți emoții în ambele situații. Ar fi bine să vă consultați cu partenerul de cuplu înainte de a decide programul de weekend, ca să evitați discuțiile în contradictoriu.

Horoscop 28 noiembrie 2025 – FECIOARĂ

Se auto-invită niște rude pe la voi și s-ar putea să vă facă plăcere, așa că lăsați restul treburilor pe altă dată și profitați de timpul liber comun. Insistați să vi se acorde acea sumă de bani pe care n-ați primit-o la momentul promis.

Horoscop 28 noiembrie 2025 – BALANȚĂ

S-ar putea să fie mai mult de lucru la serviciu și să întâmpinați dificultăți, așa că cel mai bine ar fi să cereți ajutor și să vă dozați eforturile ca să ajungeți cu bine la final. Ați putea pleca astăzi într-o plimbare prin țară și o să vă prindă bine schimbarea de peisaj și revederea unor prieteni buni.

Horoscop 28 noiembrie 2025 – SCORPION

O să reparați niște situații din trecut, iar șefii vor aprecia și vă vor recompensa, poate chiar cu prima de sfârșit de an. V-au rămas treburi de rezolvat acasă și e bine să vă ocupați și de sănătate. Neapărat!

