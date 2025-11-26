Horoscop 27 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. O zodie va primi un proiect cu bani frumoși

Horoscop cu Neti Sandu
26-11-2025 | 22:04
neti sandu
PRO TV

Horoscop 27 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi condimentată. O să dăm zor să ne achităm de toate obligațiile, atât profesionale, cât și personale, că vin sărbătorile și vrem să încheiem anul fără restanțe.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 9 și vrem să facem lucrurile cum se cuvine, ca să fim mulțumiți de noi înșine.

Horoscop 27 noiembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Se rezolvă probleme mai vechi și este posibil să vă dați acordul pentru un contract cu care angajatorii v-au tentat de mai mult timp. Puteți găsi o ofertă excelentă pentru sărbători, la un preț convenabil, și îi veți surprinde plăcut pe cei dragi.

Horoscop 27 noiembrie 2025 – CAPRICORN

Ies la iveală adevăruri care vă deschid o perspectivă profesională de succes. Scăpați, treptat, de prejudecăți. Cineva se regăsește în felul vostru de a fi și există șanse reale să formați un cuplu armonios.

Horoscop 27 noiembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Au rămas proiecte de revizuit și de dus la bun sfârșit, pentru a putea lansa altele în noul an. Vă asociați cu cunoscuți la organizarea unui eveniment ce va avea loc curând — poate chiar unul de final de an.

Horoscop 27 noiembrie 2025 – PEȘTI

Puteți primi o invitație de sărbători în străinătate, pentru relaxare și un An Nou memorabil. Este momentul potrivit să cereți șefilor un supliment salarial, un voucher sau un beneficiu extra precum acces la o sală de sport.

Horoscop 27 noiembrie 2025 – BERBEC

Este posibil să primiți o notificare legată de o taxă sau o factură neplătită — bine să scăpați de toate datoriile. Veți accepta cu drag o invitație la o excursie și vă veți rupe de stresul cotidian.

Horoscop 27 noiembrie 2025 – TAUR

Revedeți o persoană care vă poate oferi un pont bun de afaceri și puteți începe un proiect care să aducă bani frumoși. Apropiații se oferă să vă ajute la treabă sau să vă însoțească la plimbări și distracții.

Horoscop 27 noiembrie 2025 – GEMENI

Aveți parte de noutăți care vă dau speranțe că veți progresa în plan personal, iar din ianuarie pot veni și bani mai mulți. Puteți găsi o ofertă de vacanță în stațiunea preferată — accesibilă și binevenită.

Horoscop 27 noiembrie 2025 – RAC

Vă consolidați opinia la locul de muncă și veți încerca lucruri noi, într-o conjunctură favorabilă. Vi se dă câștig de cauză într-o situație care v-a ținut în provizorat; vă recuperați ce e al vostru: bani, bunuri, prestigiu.

Horoscop 27 noiembrie 2025 – LEU

Puteți întâlni o persoană care vă apreciază și vă propune o colaborare profitabilă — cu stabilitate financiară. Apare un suflu de prospețime în viața voastră, posibil datorită cuiva nou apărut în peisaj.

Horoscop 27 noiembrie 2025 – FECIOARĂ

Se rezolvă o situație complicată și puteți porni un proiect bine primit de cei care beneficiază de el. Interacționați cu persoane dornice să facă echipă cu voi, atât profesional, cât și în plan personal — poate aveți un hobby comun.

Horoscop 27 noiembrie 2025 – BALANȚĂ

Încep să se adune banii pe care nu i-ați primit la timp, iar acum vă faceți calcule pentru sărbători și vacanță. Aveți de dat un examen sau niște echivalări și situația școlară se reglează.

Horoscop 27 noiembrie 2025 – SCORPION

Primiți confirmări, bani și poate chiar o colaborare care vă suplimentează veniturile — veți sta mai liniștiți financiar. Poate avea loc o discuție principială privind o ofertă de job; decizia finală o puteți lua după sărbători.

