Au participat la un atelier de securitate online, unde au învățat cât de important este să-și protejeze datele personale și bancare.

În cadrul atelierului, organizat la biblioteca județeană din Galați, specialiștii le-au prezentat vârstnicilor cele mai frecvente metode folosite de infractorii cibernetici, dar și cum să se ferească de fraudele online.

Unii participanți spun că au trecut prin astfel de experiențe.

Femeie: „Tocmai terminasem conversația cu băiatul meu și primesc un mesaj: "Mami, să știi că mi-am schimbat numărul de telefon și noul număr de telefon este acesta" și-mi indica acolo un număr de telefon. "Te rog să-mi dai și mie un mesaj". Niciun moment n-am crezut.”

Femeie: „La fel, cu "mamă, mamă mi-am schimbat numărul de telefon". Nici măcar nu mi-am sunat copilul, pentru că era clar.”

Femeie: „M-am trezit într-o seară cu un telefon de la bancă, că dacă sunt de acord să mi se retragă o sumă de... Și am dat telefon la bancă, m-a sfătuit să nu dau niciun fel de răspuns, nimic. Mi-a blocat cardul..”

Pensionarii au învățat cum să blocheze numerele suspecte, să oprească descărcarea automată a fișierelor și să raporteze incidentele către autorități.

Ioana Chiciu, bibliotecar: „Ne-am gândit să le venim în ajutor prin modalități foarte simple încât să le fie foarte ușor și efectiv ceea ce au de făcut dumnealor.”

Reporter: „De ce ați venit la cursul acesta?”

Pensionar: „Păi, în primul rând să mă educ la ceea ce trebuie să fac ca să nu am necazuri în continuare pe WhatsApp-uri, dar și pe internet, pe unde intru eu.”

Reprezentanții bibliotecii spun că vor oferi în continuare sprijin pentru cei care vor să fie în siguranță în mediul online.