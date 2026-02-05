Concret, femeile ofereau drept pomană bijuterii de tinichea și reușeau să obțină în schimb podoabele din aur ale păgubiților. 4 percheziții au fost făcute în localitatea Răcari, iar suspectele au fost încătușate.

Cu vorba domoală și ochii în lacrimi, cele două tinere opreau pe stradă, în Ploiești, mai ales femei în vârstă. Spuneau că, în amintirea răposatului Florin Cioabă, dau de pomană bijuterii din aur.

Pomana trebuia probată, iar victimele erau rugate să dea jos bijuteriile personale și să le așeze într-un șervețel stropit cu aghiazmă care putea fi desfăcut abia acasă. Păcăleala ieșea la iveală când păgubitele constatau că bijuteriile din șervețel fuseseră înlocuite cu pietricele.

Cătălina Mocanu, purtătorul de cuvânt al IJP Prahova: „Persoanele bănuite de comiterea faptelor ar fi indus în eroare mai multe persoane vătămate prin folosirea unei metode de tip pomana, determinându-le să predea bijuterii din aur care ar fi fost înlocuite cu obiecte neautentice. Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 14 mii de lei”.

O femeie povestește că a fost abordată în acest fel, de o întreagă familie, dar a refuzat oferta.

Femeie: „A scos din buzunar așa o punguliță cu bijuterii, doamnă o fi fost, și bijuterii o fi fost și tinichele, dar el era un hoț calificat, era cu barbă, îmi pare rău că nu i-am făcut o filmare”.

Femeie: „Nu mă surprinde nimic, toate lucrurile rele sunt posibile, cele bune le vedem mai rar”.

Deocamdată, două femei, de 23 și 27 de ani, sunt reținute pentru înșelăciune.

Anchetatorii bănuiesc că sunt mulți păgubiți cărora le-a fost rușine să reclame. Îi sfătuiesc să meargă la poliție, pentru că nu este exclus ca printre lucrurile găsite în timpul perchezițiilor să se afle și bijuteriile lor.