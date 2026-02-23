La sol, autoritățile au mobilizat echipaje de intervenție, au fost alertate spitale și s-a constituit o celulă de criză. Doar că pasagerii au aflat în aer, din mesaje primite pe telefon, că ceva nu este în regulă, după ce ministrul Sănătății a anunțat pe Facebook că se iau măsuri pentru o situație posibil critică. După aproape două ore petrecute deasupra Capitalei, avionul a revenit în siguranță pe pistă.

Aeronava, un Airbus A320, a plecat la 19:19 din București, cu destinația Hurghada, Egipt. La mai puțin de 30 de minute de la decolare, pilotul a constatat apariția unei defecțiuni tehnice la bord.

Așa cum arată și imaginile de pe platforma FlightRadar, aparatul de zbor nu și-a mai continuat traseul către Egipt. Deasupra Bulgariei, traiectoria s-a modificat brusc.

Corespondent Știrile PRO TV: „Aparatul se afla în apropiere de Varna, atunci când senzorul a semnalat o problemă. Este și momentul în care pilotul a luat decizia de a se întoarce pe Aeroportul Otopeni și de a reduce altitudinea la 5.000 de picioare, adică aproximativ 1.500 de metri. În acest interval, pasagerii au observat că au semnal la telefonul mobil și au început să primească mesaje de la apropiați. Astfel, au aflat că avionul în care se aflau întâmpina probleme tehnice. Timp de aproximativ o oră și jumătate, aeronava a survolat Capitala în cercuri, pentru a consuma combustibil și a putea ateriza în condiții de siguranță. Este o procedură standard în aviație.”

În jur de 180 de pasageri, între care și 20 de copii, erau în zborul spre Egipt.

Pasager: „Am zburat bine până când am simțit că își schimbă avionul funcționarea și pierde altitudine – își pierdea altitudinea controlat, se simțea că pierde controlat și am văzut că se întoarce și i-am spus soției. Vezi, că și-a schimbat mersul avionul. Și m-a întrebat: Să mă sperii? – Nu, pentru că văd că îl controlează. În aeronava atmosfera a fost liniștită, nimeni nu a intrat în panică.”

Veștile au ajuns însă mai repede la sol, iar autoritățile au intrat în alertă.

Intervenția neașteptată a ministrului Sănătății

În mod neașteptat, față de procedurile și comunicările obișnuite, cel care a semnalat problema a fost ministrul Sănătății. Acesta a anunțat într-o postare publică pe Facebook că prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență a mobilizat 10 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru descarcerare și echipaje de salvatori. În paralel, la minister s-a creat o celulă de criză și au fost alertate șase spitale.

Pasager: „După ce am aflat din presă, i-am arătat stewardesei, ne spuneți și nouă ce se întâmplă. Atunci ne-a spus că este o eroare a unui senzor de depresurizare a cabinei și, din cauza asta, pilotul a decis să se întoarcă din drum, dar după mult timp.”

În jurul orei 21:50, aeronava a aterizat în siguranță pe Aeroportul Otopeni.

Potrivit unui comunicat al Companiei HISky, pasagerii au fost în siguranță și nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

O astfel de procedură, spun piloții, nu a fost considerată o situație critică sau de alarmă, iar astfel de cazuri sunt frecvente în aviație.

Pilot Iulian Botta: „Este o procedură normală în aviație. Această defecțiune apare; dacă ar fi fost o defecțiune critică, atunci s-ar fi declanșat o procedură de urgență. În cazul actual, a avut parte de o mare mediatizare și o reacție promptă a autorităților, poate peste nivelul cerut, fiind o procedură standard. Sigur că orice incident alarmează populația, indiferent de natură; în schimb, în aviație e o limită clară între un incident care necesită o intervenție critică. Aici pilotul nu a declarat o stare critică și aeronava putea să mai stea în zbor încă o oră, iar reacția a fost mai mult decât trebuia să fie.”

Critici și reacția ministrului Sănătății

Criticat de asociațiile companiilor aeriene că a alertat exagerat populația și mai ales rudele călătorilor, ministrul Sănătății crede că atitudinea sa a fost una corectă și transparentă.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Eu cred că mesajele prin care arătăm noi, ca autorități, că ne pregătim pentru a răspunde rapid și cât mai complet într-o astfel de situație, nu induc panică. Ba din contră, arată că autoritățile nu stau pasive, ci reacționează și sunt pregătite pentru o astfel de situație. Faptul că am convocat spitalele de urgență din București, cele aflate în subordinea MS, am evaluat numărul de paturi libere, capacitatea de extindere și de răspuns într-o potențială situație de criză – cred că este în atribuția mea. De fapt, ce ne dorim? Să fim surprinși într-o astfel de situație sau să fim coordonați și să informăm opinia publică cu ceea ce facem.”

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Ani la rând am fost criticați, și vorbesc aici de administrație, că nu comunicăm și că nu suntem transparenți ceea ce facem. Iată că am fost foarte transparent, am spus în detaliu ceea ce se întâmplă, cum pregătim, faptul că discutăm cu managerii unităților sanitare, care au rămas în alertă. Această celulă de criză dacă îi putem spune așa, această organizare nu a costat nici măcar un leu, nu a însemnat o mobilizare de resurse, nu au venit oameni de acasă. Managerii au rămas în alertă până când avionul a aterizat în condiții de siguranță. LȘi aici aș vrea să mai fac o mențiune importantă: nu neapărat aterizarea fost problema mea, cât faptul că avionul putea ateriza, iar la bord puetau exista persoane cu hipoxie, cu atac de panică, cu alte patologii care puteau fi agravate de această stare de hipoxie. Iar eu trebuia să fiu pregătit. Mi se pare complet absurd să judecăm un minister care se pregătește pentru o pontențială situație de criză.”

Cei 180 de pasageri și-au petrecut întreaga noapte în aeroport. Aeronava a decolat într-un final spre Egipt în jurul orei 08:30. Zborul era programat mai devreme, însă o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar grupul a coborât iar din avion.