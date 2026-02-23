Polițiștii au intervenit în tunelul de îmbarcare unde se aflau cei doi soți și fetița lor. Scena filmată de bărbat a fost postată apoi pe internet.

Imaginile postate sâmbătă pe internet au indignat mii de utilizatori. Poliţiştii de frontieră de la Aeroportul Otopeni au fost chemaţi la uşa unui avion care trebuia să decoleze către Londra, ca să evacueze o familie. Femeia şi soţul ei ar fi fost agresivi cu personalul de la poarta de îmbarcare. În timpul intervenţiei, fetiţa femeii a izbucnit în plâns, marcată de ce se întâmplă.

Unii au postat mesaje de susţinere pentru mamă, în timp ce alţii au cerut intervenţia protecţiei copilului. Femeia a postat apoi un nou clip în care a făcut o serie de precizări şi acuzaţii.

Mama fetiţei: ”Eram foarte obosită, stresată, extenuată. Mi s-a părut ceva normal să vin cu întrebarea, pentru că am plătit 800 de lire, ce se întâmplă de nu ni se dau răspunsuri. Pentru că aşa a fost vorba că va veni cineva să ne informeze dacă vom zbura, când, cum. A trecut o oră, a trecut două nimeni nu a mai venit. Nu eram doar eu, eram 200 de persoane, dintre care nu doar eu am întrebat, mai multă lume s-a agitat, mai multă lume a vorbit urât”.

Reprezentanţii companiei Wizz Air au infirmat că ar fi avut vreo problemă cu numărul de locuri disponibile şi ca familia nu a fost primită la bord pentru că aşa a decis echipa de la sol. După ce au fost înlăturaţi din tunelul de îmbarcare, cei doi soţi spun că au fost escortaţi într-o cameră unde li s-a adus la cunoştinţa învinuirile şi în final sancţionaţi, bărbatul cu 4 mii de lei, iar femeia cu avertisment.

Soţul se plânge că deşi el ar fi avut o participare minoră a fost încătuşat şi sancţionat mai aspru. Amândoi sunt hotărâţi să dea în judecată atât compania aeriană cât şi pe poliţiştii care au intervenit.

În acest sens femeia şi-a scos şi un certificat medico-legal pentru că susţine că a fost rănită în intervenţie la mâini şi la coaste.

Întregul scandal s-a produs pe fondul întârzierii zborului.

Familia spune că era de miercuri pe drum când din cauza viscolului zborul lor a fost anulat. Au primit cazare la hotel din partea companiei până sâmbătă când a fost reprogramat zborul. Pentru că ora decolării se tot amâna, oamenii spun că şi-au pierdut răbdarea şi aşa a început toată cearta.

În final aceştia au plecat a doua zi în Londra cu un alt zbor. Nu sunt singurii pasageri amendaţi anul acesta pe fondul scandalurilor izbucnite în aeroport. Potrivit Poliţiei de frontieră, alte 21 de persoane au fost amendate din aceleaşi motive de la începutul anului pe Aeroportul Henri Coandă.